Fiscala acusa y pide juicio oral para dueños de playas de vehículos por supuesta estafa

Las acusaciones presentadas por la fiscala en lo penal de Lambaré Gladys González son el corolario de una serie de investigaciones abiertas con relación a una red de estafa con la compra-venta de vehículos que dejó un tendal de danmnificados. Dos acusaciones se presentaron contra Carlos Alfredo Bareiro Benítez y su hijo Denis Steven Bareiro Chávez, propietarios de la playa de venta de vehículos “Steven Automotores”, una solo contra Denis Steven y otra contra un funcionario de la citada playa, Alicio Valenzuela. La quinta se presentó contra Porifirio Giménez, propietario de la playa “Mathías Automores”.

Los requerimientos conclusivos presentados ante el juzgado penal de garantías N° 1 de Lambaré, a cargo de la jueza Gladys Fariña, tienen en común el “modus operandi” utilizado para la perpetración de la estafa, así como los responsables de orquestar el esquema desmantelado.

Lea más: Megaestafa: fiscalas allanan playa de autos en causa que involucra a juez

Acusaciones por estafa, apropiación y otros delitos

Dos acusaciones fueron presentadas en contra de Carlos Alfredo Bareiro Benítez y su hijo Denis Steven Bareiro Chávez, propietarios de propietarios de “Steven Automotores”. Una es por presunta estafa y asociación criminal, de la que resultó víctima Milciades López González y la otra es por supuesta estafa, apropiación y quebrantamiento de depósito y la víctima es Angelina Florentín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tercer requerimiento conclusivo está dirigido contra Denis Steven Bareiro en forma individual, y es por supuesta estafa y quebrantamiento del depósito, denunciado por Oliver Jesús Rivas González.

La cuarta acusación se presentó contra Alicio Rafael Valenzuela, funcionario de “Steven Automotores”, acusado por presunta apropiación denunciada por Emidio Barreto de González.

La quinta acusación es por quebrantamiento del depósito y está dirigida contra Porfirio Giménez, propietario de “Mathías Autotomores”. Esta causa se abrió a partir de una denuncia realizada por Nina T. Careaga Cuevas.

La fiscala González confirmó a Abc que paralelamente, tiene abiertas investigaciones con relación a otras 50 denuncias de estafa con la compra venta de vehículos con el mismo “modus operandi”.

Lea más: Megaestafa: aumentan denuncias contra una playa de vehículos

Compró automóvil, pero nunca le entregaron los documentos

Una de las acusaciones presentadas contra Carlos Alfredo Bareiro Benítez y su hijo Denis Steven Bareiro Chávez, es por supuesta estafa y asociación criminal de los que resultó víctima Milciades López González. López adquirió un automóvil Toyota Vitz, año 2010, el 29 de marzo de 2023 por G. 50.796.000. En la fecha indicada, el comprador entregó G. 18.300.000 y acordó pagar el saldo en 24 cuotas de G. 1.354.000 a partir del 6 de mayo de 2023.

López reveló que compró el vehículo con la intención de trabajar como chofer de las plataformas Uber o Bolt, pero no fue posible debido a quecuando retiró el rodado, no le entregaron la cédula verde ni los documentos relativos al auto, solo le dieron el contrato firmado con Carlos Bareiro, documento que era insuficiente para poder operar en los servicios de plataforma. López abonó 8 cuotas consecutivas, como ordenaba el contrato, y durante todos esos meses reclamó entrega de la cédula verde y demás documentos pero nunca le fueron entregados, hasta que luego de tres meses de no poder pagar, por no poder trabajar en la plataforma, en fecha 07 de marzo de 2024 le despojaron del rodado con una orden de secuestro dictada por el juez de Paz de Chacoí, Jorge Adolfo Franco.

Lea más: Esquema de estafa en Nueva Asunción: juez desaforado podría ir entre ocho y nueve años de cárcel

Agobiado por la falta de recursos y la impotencia que le causaba esta situación, inducido por los acusados y los empleados de la empresa, una semana después de ser despojado del rodado, firmó un contrato de rescisión de contrato y dación de pago por el auto.

“Sin embargo, es importante hacer notar que conforme a las constancias obtenidas durante la investigación el vehículo Toyota modelo Vitz, año 2010, (...) había sido incautado en fecha 24 de marzo de 2023, por un mandamiento de secuestro librado por el Juez de Chaco’i Abg. Jorge Adolfo Franco, en el marco de la causa “Denis Stevens Bareiro Chávez c/ Angelina Florentín Ortiz s/ cumplimiento de contrato y otros. Año 2023″, siendo designado depositario judicial Denis Steven Bareiro en el marco de dicho juicio, y que en esas condiciones, el acusado Stevens Bareiro, no podía disponer del mismo”, explica la agente fiscal.

“Sumado a esto el otro acusado Carlos Bareiro, en su calidad de contador, empleado de la firma y representante de su hijo Denis Stevens Bareiro, no podía desconocer que ese vehículo se hallaba a nombre de la señora Angelina Florentin, a quien se le había secuestrado el automóvil el 24 de marzo de 2023 para luego vender siendo depositario judicial a Milciades Lopez”, agrega la fiscala González.

La segunda acusación contra padre e hijo por estafa, apropiación y quebrantamiento de depósito tiene relación con la denuncia presentada por Angelina Florentín, quien fue despojada del vehículo mencionado.

Lea más: Desmantelan una supuesta red de estafa que operaba con un juzgado de paz

Acusados se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel

Los propietarios de las playas de vehículos Steven Automotores Carlos Alfredo Bareiro Benítez y su hijo Denis Steven Bareiro Chávez, se exponen a penas que pueden llegar hasta 10 años de cárcel, en atención a los distintos delitos por los que están acusados (concurso).

Esto también podría darse con Porfirio Giménez, propietario de “Mathías Automotores”, quien si bien tiene un acusación por el único delito de supuesto quebrantamiento de depósito, también cuenta con otras denuncias en investigación que podrían complicar su situación procesal.

La acusación se presentada en contra de Porfirio Giménez, propietario de Mathías Automotores por supuesto quebrantamiento de depósito, denunciado por Nina Teresa Careaga Cuevas.

El 10 de febrero de 2022 Nina Careaga adquirió un automóvil Toyota Ractis, año 2011, de Mathias Automotores, ocasión en que entregó G. 25 millones y acordó pagar el saldo deG. 54 millones en 36 cuotas corridas de G. 1.500.000 y firmó un pagaré por cada cuota. El 13 de octubre de 2023, Giménez inició una demanda contra la denunciante ante el juzgado de paz de Benjamín Aceval, a cargo del juez de Paz Roberto Ferreira.

Ferreira otorgó a Giménez un mandamiento de secuestro, diligenciado el 6 de noviembre de 2023, fecha en que el vehículo fue incautado del domicilio de la denunciante y trasladado hasta el local de la playa de venta de vehículos, quedando Giménez como depositario judicial. La afectada recurrió la decisión y en diciembre del mismo año, se dispuso la devolución del vehículo, que no se cumplió hasta la fecha debido a que el mismo se encuentra con paradero desconocido.

Lea más: Se entregó el juez imputado por megaestafa en playa de autos

Jueces de paz, en la mira

La investigación a Giménez también puso en tela de juicio la actuación del juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Pereira, actualmente investigado por casos de estafa con pagarés conocido como “Mafia de los Pagarés”.

El juez de paz de Nueva Asunción (Chaco´´i), Jorge Adolfo Franco Garelik está procesado en una causa, por prevaricato y asociación criminal, incluso estuvo prófugo de la justicia por casi un mes, luego del allanamiento al juzgado a su cargo. La actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez también fue procesada por el caso en su momento.

Lea más: Playa de autos y un Juzgado de Paz, involucrados en presunto esquema de estafas

Según la Fiscalía, el juez y la actuaria habrían emitido resoluciones como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte, para favorecer a la playa de venta de vehículos Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.

Dichas resoluciones fueron emitidas inmediatamente después del escrito de demanda sin cumplir las formalidades legales.

La investigación al juez y su actuaria está a cargo de la fiscala Lourdes Bobadilla.