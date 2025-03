Video: la reacción de Aló René a la sospechosa visita de Jatar “Oso” Fernández a su taller

El ciudadano Alfonso Andrés Valdez, más conocido como Aló René, denunció que el diputado Jatar Fernández llegó hasta su taller mecánico en la tarde del lunes, preguntando por él de forma prepotente, pero se retiró del lugar rápidamente luego de que uno de los trabajadores del local le dijera que este no se encontraba.

A través del circuito cerrado se observa cómo el legislador llega al local, habla con el funcionario y unos segundos después se retira del lugar. Por su parte, el “Oso” Fernández, a través de un video en su cuenta de Facebook, explicó que solo fue a buscar un mecánico de moto.

“Sabemos quién es, de dónde viene y qué clase de legislador es. Él vino ayer a amedrentar. Le atendió un compañero, preguntó por mí y como le dijo que no estaba, mandó decir que me avise que el Oso Jatar vino junto a mí”, explicó el dueño del taller mecánico.

“Cunado, yo llegué, él ya no estaba. Pero lo que me parece preocupante es que averiguó mi nombre. A mí se me conoce como Aló René, muy poca gente me conoce por mi nombre. Solo familiares o amigos muy cercanos saben como me llamo”, explicó el afectado.

“Es un marginal, un badulaque y peor que un barrabrava”

En otro momento, Aló René comentó que en una ocasión tuvo un altercando con el legislador, luego de que los parlamentarios se autoaumentaran el salario. “Yo le encaré personalmente cuando se adjudicaron los 5 millones de guaraníes. Después también le comento en redes sociales, así como todos los políticos”, indicó a ABC Color.

”Al cobrar un salario del Estado, debe estar dispuesto a esto (reclamos) y él respondió con insultos, típico de un barrabrava delincuente. Es un marginal, un badulaque y peor que un barrabrava, porque él está cobrando salario público”, agregó.

Luego sostuvo: “Tuvo suerte que no estaba, porque con flores no le iba a tirar y aparte, acá estamos entre siete personas. Pero lo que tengo miedo es bajarme a su nivel. Él no acepta las críticas y la ciudadanía tiene que aprender a reclamar a estas personas. Es triste es que nosotros tengamos que normalizar la decadencia política que tenemos”.