Endodoncista también va a juicio y público por la muerte de la niña Thirza

En una audiencia preliminar realizada hoy, el juez penal de garantías Mirko Valinotti resolvió que el endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy debe afrontar un juicio oral y público por homicidio culposo. El magistrado tomó la decisión tras admitir la acusación presentada por la fiscala Mirta Arévalos, la séptima fiscala que interviene en la causa abierta por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo.

El magistrado también admitió la acusación presentada por los abogados querellantes Vilma Riveros, Víctor Poletti y Helios Cuellar, representantes de los padres de la víctima, Narciso Portillo Torres y Gloria Paola Franco de Portillo.

En la audiencia, la querella se ratificó en la acusación contra Cabrera por homicidio doloso en grado de dolo eventual y presentó un incidente de falta de acusación, por considerar que la calificación planteada por la Fiscalía no es acorde al caso.

Discusión sobre dolo eventual se hará en la etapa de juicio oral

“El Dr. Vicente Cabrera al ser un profesional médico sabía que no podía realizar el tratamiento de conducto a la víctima en un ambiente no hospitalario, carente de toda herramienta médica para auxiliar a la víctima en caso de necesidad. El mismo sabía que el anestesista que lo acompañaba no estaba preparado ni habilitado para aplicar anestesia, cuando se presentó las complicaciones en la víctima en lugar de buscar ayuda decidió seguir combinando anestésicos con el co acusado Adrián García y sobre todo tuvo la posibilidad de detener todo ese evento y no lo hizo” explicaron los abogados querellantes, al sostener la perspectiva de la querella de que no se trata de un homicidio por imprudencia.

“(...) de forma unánime los médicos dictaminaron que la aplicación de la lidocaína realizada por el Sr. Cabrera aumentó y provocó la depresión respiratoria, el colapso de cerebral, el edema coronario y edema pulmonar”, destacaron los querellantes, al referirse a la conclusión de la junta médica.

Este incidente fue rechazado por el juez Valinotti, quien destacó que la calificación establecida en esta etapa es provisoria y la discusión planteada corresponde a la etapa de juicio oral y público y, en consecuencia, debe ser objeto de estudio por el Tribunal de Sentencia.

“(...) siendo esta una cuestión a ser debatida en el marco de la audiencia oral y pública, donde las partes con la producción de los medios probatorios ofrecidos, podrán discutir ampliamente acerca de la calificación a la cual se adecua la conducta desplegada por el acusado anteriormente mencionado, correspondiendo no hace lugar al incidente de trámite de oposición planteado por la querella adhesiva.

Defensa de endodoncista ofreció testigos para el juicio oral y público

A su vez, el abogado defensor Christian Tuma no se opuso a la petición de la acusación y manifestó su conformidad con la elevación de la causa a un juicio oral y público, tras afirmar que están abocados a encontrar la verdad real de lo ocurrido.

Para el efecto, solicitó la inclusión de los Dres. Rubén Osvaldo Viveros Sartorio y Rodrigo Sosa Argaña como testigos, lo cual fue aceptado por el juzgado, pese a la oposición de la querella, que alegó que estas personas no participaron en el procedimiento.

En la audiencia, el defensor cuestionó lo que llamó ambiguedades de la acusación y solicitó que se especifique “la participación que tuvo cada implicado (no solo acusados) en el hecho para así poder determinar realmente el grado de participación, conocimiento e intención que tuvieron todas estas personas que lamentablemente llevaron al resultado que hoy nos trae esta audiencia”.

Todos los acusados por la muerte de Thriza Belén Portillo

El 12 de noviembre del 2021, Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, ingresó a la clínica odontológica “Mommy Dent”, en Loma Pytá, para realizar un tratamiento de conducto con la odontóloga Sandra Obertino y salió sin vida.

La autopsia determinó que la infante murió como consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.

Además de Cabrera y Obertino, está procesado el técnico anestesista Adrián Cayetano García Servín. Los dos últimos ya están en espera de juicio oral, justamente suspendido el año pasado para poder incluir en el mismo a Cabrera, de manera a que el juicio se haga para todos los involucrados en una misma audiencia.

El Tribunal de Sentencia sorteado para atender el caso está presidido por Celia Salinas e integrado por Olga Ruiz y Víctor Alfieri.