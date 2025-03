Exdirector del Incan se defiende de acusaciones y dice que sumario en su contra es persecución

El ex viceministro de Salud y exdirector del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Julio Rolón Vicioso, calificó como una persecución en su contra la resolución de la ministra de Salud, María Teresa Barán, de suspenderlo por 30 días, por supuestas irregularidades al frente del hospital oncológico.

Rolón señaló que la persecución en su contra inició ya desde 2023, a su salida del Incan. “Desde que yo salí empezaron publicaciones en mi contra, tres días seguidos, en el órgano de propaganda del Gobierno. A partir de ahí viene una auditoría integral, después una forense, (pero) no encontraron absolutamente nada”, dijo.

“Lo que hicieron fue convertir esa auditoría en un ‘copy paste’, en una resolución para un sumario. De las 54 observaciones, finalmente la jueza elige 14, para sostener el pedido del Ministerio”, remarcó.

“Con toda sinceridad, yo creo que se fueron para buscar malversación, desvío de fondos, algún hecho punible o algún daño patrimonial, y no encontraron. Entonces se vieron obligados a hacer algo para justificar semejante persecución”, dijo. Rolón agregó que, a su parecer, el Ministerio hace el ‘ridículo’ al solicitar 30 días de suspensión sin goce de sueldo, teniendo 1.200 hojas en el expediente.

Rolón desmiente acusaciones

El exdirector del Incan dijo que, por ejemplo, se lo responsabilizó por supuestas afectaciones a pacientes por la falta de disponibilidad de farmacias 24 horas en el Incan. “Nosotros en el descargo explicamos cómo funcionan las farmacias dentro del hospital y ningún paciente nunca se vio afectado. Si ella (la jueza) tiene la osadía de afirmar eso, que presente la lista con nombres y apellidos”, reclamó.

Rolón criticó que además se lo responsabilice por el vencimiento de medicamentos comprados por la vía del amparo y dijo que esas compras no estaban bajo su administración. “No es que alguien sale y grita para que vengan los pacientes a usar los medicamentos”, resaltó.

“A mí lo que me llama la atención es el ensañamiento y sobre todo que a mí nunca me dieron participación en el proceso, yo ya no estaba en el Incan. Hay muchas observaciones que se dieron en periodos anteriores”, agregó.

Rolón dijo que se lo responsabiliza de compras por vía del amparo habiendo contratos vigentes con saldo pendiente, algo que calificó de absolutamente falso. “El Incan nunca hace compras por vía del amparo, porque hay un departamento de compras no reguladas en el Nivel Central que se encarga de eso”, remarcó.

La decisión del Ministerio

La ministra de Salud, María Teresa Barán, firmó ayer la resolución de suspensión por 30 días del doctor Rolón Vicioso. Gustavo Irala, responsable de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) confirmó a ABC que un juez instructor de la Secretaría de la Función Pública recomendó la suspensión por 30 días sin goce de sueldo del médico, quien fuera director general del Julio Rolón Vicioso (c), ex viceministro de Salud, junto al entonces ministro, Julio Mazzoleni, hasta agosto del 2023.

El asesor jurídico de Salud Pública precisó que el Ministerio de Salud realizó una auditoria a la gestión de Rolón al frente del Incan y, es el resultado de esa intervención el que se aplicará ahora.

El asesor jurídico de Salud Pública expresó que tras ser notificado, el doctor Rolón está en su derecho de plantear recursos en contra de la resolución que establece su suspensión por 30 días sin goce de sueldo. Actualmente, el doctor Rolón cumple funciones de médico en consultorio en el Hospital General Barrio Obrero.

Rolón le dijo a ABC que espera que la ministra Barán corrija el rumbo de la Dirección de Auditoría del Ministerio de Salud Pública. “Que deje de ser un brazo persecutor y que cuando se vayan a los hospitales, evalúen conforme a la realidad”, concluyó