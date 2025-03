Incan: urge organizar inventario y registro de pacientes para ordenar compra de fármacos, denuncian

El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) logró significativas mejoras en la parte edilicia y provisión de medicamentos en los últimos meses, según los pacientes que acuden hasta el hospital, que es referencia en atención oncológica. Pero el servicio del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) todavía registra varios inconvenientes, confirma su directora general, doctora Jabibi Noguera. Entre las necesidades la médica mencionó la infraestructura, falta de recursos humanos y mejorar la existencia de medicinas.

En este último punto, Noguera menciona que para evitar la carencia de fármacos, es esencial ordenar el Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay (SICIAP) y seguir trabajando el Registro Único de Pacientes con cáncer, que comenzó a elaborarse a finales del 2024. Sobre el SICIAP, utilizado para el control de medicamentos, indicó que durante la intervención realizada al Incan entre septiembre y octubre del 2024, se corroboró que “era un caos”.

Incan: es esencial Registro Único del Paciente, afirman

La directora del hospital oncológico resaltó que para mejorar el sistema de trabajo en el Incan y evitar el desabastecimiento de fármacos, es fundamental seguir trabajando el Registro Único del Paciente, ya que Salud Pública compra, desde el Incan, los medicamentos para todos los pacientes con cáncer del país.

“Queremos mejorar, pero necesitamos recursos humanos, infraestructura y, para la provisión de fármacos -para no tener esos cortes de la noche a la mañana- es que estamos viendo también el Registro Único del Paciente, para saber cuántos pacientes en todo el país realmente tenemos, porque al final, absorbemos todo y hay que mentalizarse nomás ya bien de que nosotros somos los proveedores de todos, hasta de los privados”, afirmó Noguera.

La doctora Noguera expresó que cada vez se registran más pacientes con cáncer que requieren de medicamentos, pero además las proveedoras no disponen de stock suficiente de medicinas, mucho menos si se trata de drogas de elevado costo.

“Para la entrega de medicamentos, todo es tiempo; ellos (farmacéuticas proveedoras) nada tienen acá. Pembrolizumab, por ejemplo, se usan de 400 a 600 frascos por mes, pero resulta que si les pedís 800 frascos, porque aumentó el consumo y no alcanza los 600 que pediste antes, te dicen no, porque eso se tiene que mandar a Europa el pedido y otras cosas más. Una locura es”, sostuvo.

Noguera indicó que el último registro realizado en el hospital y otros servicios descentralizados que dependen del Incan, arrojó como resultado 4.568 pacientes en:

Instituto Nacional del Cáncer : 1228 pacientes.

Hospital General Materno Infantil San Pablo : 351 pacientes.

Hospital Nacional de Itauguá : 186 pacientes.

Hospital de Villa Hayes : 530 pacientes.

Hospital Regional de Ciudad del Este : 285 pacientes.

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero : 430 pacientes.

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu : 263 pacientes.

Hospital Militar : 29 pacientes.

Hospital Regional de Concepción : 17 pacientes.

Lazos del Sur : 435 pacientes.

Hospital de Clínicas: 814 pacientes (50 en Hematología Adulto, 155 en Hematología Pediátrica y, 609 en Oncología Adulto).

“Si les preguntás por qué (las proveedoras) no tienen en stock, responden que porque cuesta dinero y no pueden porque hacen todo en base a la previsión que nosotros tenemos. Por eso fue que hicimos un censo de todos los pacientes y llegamos a tener 4.600 pacientes de todo el país, a quienes tenemos que darle todos los fármacos nosotros. Eso incluye Hospital de Clínicas y el IPS“, dijo Noguera.

“Todos tienen derecho”, dice directora del Incan

La doctora Noguera indicó que en una reunión mantenida con el Hospital de Clínicas, se les consultó qué medicamentos ellos pueden adquirir y la respuesta fue desalentadora. “No tienen presupuesto; ellos me pasaron lo que van a necesitar este año. Solo para ese hospital son G. 57 mil millones”, dijo.

Asimismo, la directora del Incan indicó que constantemente están resolviendo “impasses” del Instituto de Previsión Social (IPS) e incluso de los servicios del sector privado “porque todos tenemos derechos”.

“Todo eso implica consumir con mayor rapidez (el stock de medicamentos) y entramos otra vez en el ciclo de urgencias. Trastuzumab e Irotecan nosotros compramos para nosotros, pero de repente todos los del IPS vienen acá; tienen derecho, si no hay en el IPS, se acude al público, no tenés de otra. Pero no hay forma de comprar todo, sostener eso económicamente tiene sus limitaciones”, expresó.

Siempre hay medicamentos en falta, afirman

Consultada sobre si la carencia de fármacos es igual o similar a la situación vivida anteriormente, la doctora Noguera aseguró que se trata de faltas durante pequeños lapsos de tiempo.

“Hay medicamentos que están en falta, siempre hay. Ahora mismo estamos con falta de pertuzumab, que van a traer mañana (hoy), oxaliplatino que traen en la semana. No hay ninguno en falta crónica, todos son en pequeños lapsos, solo de algunos días”, dijo.

Noguera afirmó que la carencia se debe a los retrasos en la entrega por parte de las proveedoras, que además a veces tienen inconveniente de importación.

ABC realizó un recorrido por las instalaciones del Incan. Los pacientes corroboraron que las mejoras son alentadoras, pero se quejaron de las horas de espera para la atención médica, que se da por el déficit de profesionales en el hospital, según los directivos del instituto. Según las quejas, se aguarda entre dos a cuatro horas y, en algunos casos, al tratarse de adultos mayores, la espera se hace incómoda.