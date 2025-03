Escuelas en Mariano Roque Alonso enfrentan falta de kits y merienda escolar para todos

Una triste realidad enfrentan los estudiantes de la escuela Profesora Quintina Paredes y del Colegio Mariano Roque Alonso. Ante la falta de merienda escolar, que no llega para todos, los niños deben compartir y los profes ingeniárselas para que el alimento alcance. En cuanto a los kits, no llegan para todos los niños, por lo que los directores prefieren no entregarlos, ya que no pueden elegir a qué niño dar útiles y a cuál no.