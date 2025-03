Procedimiento médico para la foto: así se encuentra el niño que tragó una moneda

El niño que fue trasladado desde Villarrica hasta Asunción para que le extrajeran una moneda que tragó fue dado de alta y ya se encuentra mejor, según confirmó una familiar.

“Está bien ya. Ya está ya mejor y ya le dio de alta. Le sacaron con la máquina”, expresó.

El niño tragó una moneda jugando con sus amigos, lo que le causó la pérdida de la respiración. Sus familiares lo llevaron hasta el Hospital de Villarrica, desde donde intentaron derivarlo al recientemente inaugurado Hospital de Coronel Oviedo; sin embargo, fue rechazado argumentando que en el centro asistencial no contaban con los equipos para realizar la extracción, por lo que fue derivado a Asunción.

Sin embargo, el servicio de Salud Pública había publicado horas antes que se había realizado un servicio similar en el mismo Hospital de Coronel Oviedo.

Familia ahora debe volver a Villarrica

El niño y su familia ahora deben esperar hasta mañana a la mañana para volver a Villarrica, luego de haber recibido el alta médica, situación que no se habría dado si eran atendidos en el Hospital de Coronel Oviedo.

“Él se tragó la moneda a las 8:30 por ahí, de ayer, a la noche, y llegamos así las 10 por ahí en Villarrica, y de ahí vinimos acá en Asunción, y acá llegamos las 2 de la madrugada ya. En ambulancia vinimos. Ya me dio de alta, pero no puedo irme porque tengo que ir en el colectivo y mañana recién me voy a ir a la mañana”, indicó la mujer.

La doctora Lorena Ocampos, directora del Hospital General Coronel Oviedo, aseguró desconocer que en el centro médico se hayan negado a recibir a un paciente trasladado desde Villarrica. Resaltó además que disponen de los médicos necesarios para realizar procedimientos endoscópicos y que ningún paciente debería ser rechazado.

Sin embargo, el doctor Walter Cáceres, médico que atendió al niño de siete años en Villarrica, confirmó a ABC que el pequeño debió ser trasladado hasta Asunción debido a la negativa del servicio público en Coronel Oviedo.

El médico afirmó que desconoce la razón del rechazo, ya que fue la jefa de guardia del Hospital Regional de Villarrica quien se comunicó con Oviedo para solicitar asistencia.