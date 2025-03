Obras “para la foto” de Nenecho son muestra del desvío del dinero de los bonos, dice Grau

Para el concejal de Asunción, Álvaro Grau (PPQ), el lento avance del recapado de la calle Azara, que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), utiliza solo “para la foto” en sus redes sociales, es una muestra más de que el dinero de los bonos fue desviado.

Grau dijo que no le sorprendería que la falta de avance de las obras de las calles sea por el mismo motivo por el que no continúan las obras de las plazas. “Es por la falta de pagos de la Municipalidad. Y eso que dentro de los bonos emitidos por la ciudad de Asunción, había (dinero) para el arreglo de plazas y también para el arreglo de calles”, remarcó Grau.

Lea más: “Para la foto”: Nenecho inició obras sobre calle Azara hace dos meses, pero no avanzan

“Entre los bonos G6 y G7 se emitieron US$ 25 millones para poder arreglar y reparar calles de la ciudad de Asunción. Eso fue en el año 2020 y 2021. Imagínense que se está pagando un 16,85% de interés anual por ese dinero, o sea, más o menos se está pagando US$ 4,2 millones de interés anual para estar reparando calles que no se están reparando”, criticó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concejal opositor utilizó como ejemplo, obras que están esperando concluir como el de las plazas Naciones Unidas e Itay, “que tienen más de dos años y medio de obras y siguen sin avanzar”.

Otras importantes calles esperan obras

El concejal Álvaro Grau (PPQ) citó como ejemplo otras importantes calles de Asunción que hace tiempo esperan por mejoras viales. “Vemos calles como “Colón, Azara, Luis Alberto de Herrera, por hablar de calles del Centro y en la zona del barrio Jara, por ejemplo, también General Santos necesita reparación. La mismísima calle Venezuela (...) y las colectoras de Madame Lynch están un desastre”, dijo Grau.

“Volvemos a caer en lo mismo, en dónde está el dinero de los bonos, los G. 500.000 millones que están desaparecidos. Vemos que a cada problema que tenemos en la ciudad de Asunción, hubo dinero para invertir en eso. Nada más y nada menos que US$ 25 millones que no tenemos ejecutados todavía y que no sabemos a donde fue a parar”, remarcó Grau.

Lea más: “Le aplauden por 20 mesitas miserables”, le dicen a Nenecho y él se compara con Karol G

“Empieza una obra y termina parando. A mí no me sorprendería que sea que esté parando, por la misma cosa por la que están parando las obras de las plazas. Realmente es criminal lo que está sucediendo en la ciudad de Asunción. El asunceno está padeciendo los problemas estructurales cuando hubo dinero para invertir en eso”, agregó.

Grau remarcó que, mientras tanto, “el asunceno está pagando con sus impuestos y sus tasas, intereses altísimo por obras que nunca vio. De vuelta recae toda la responsabilidad sobre este intendente cachafaz, irresponsable y que es el peor intendente de la historia de la ciudad Capital. Es el que más endeudó a la Municipalidad y el que menos hizo”, remarcó.

Campaña para las redes de Nenecho

El concejal Grau criticó además que el intendente Rodríguez utilice este tipo de obras solo para una campaña en sus redes sociales. “Sale haciendo alarde de obras que terminan sirviendo para sus redes sociales, pero que no avanzan nunca. La ciudadanía misma es la que denuncia que él inicia las obras y después no continúan nunca”, dijo.

Lea más: Junta Municipal: Nenecho mostró saldos de cuentas de Fonacide, pero “olvidó” trazabilidad del dinero

“Todavía él tiene el tupé de salir a decir que rinde cuentas a la Junta Municipal. Acá no vino una sola factura que pueda demostrar a dónde fueron a parar los G. 500.000 millones que tenían que servir, por ejemplo, para el arreglo de calles, para la terminal de ómnibus o el arreglo de Itá Pytã Punta”, remarcó.

El concejal opositor recordó que él mismo tuvo que recurrir a la Justicia para obtener esa información y ni aun así, con una orden judicial en contra, el intendente cumplió con lo que se le solicitó.