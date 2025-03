Junta Municipal: Nenecho mostró saldos de cuentas de Fonacide, pero “olvidó” trazabilidad del dinero

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), entregó a la Junta Municipal los saldos, al día de hoy, de las dos cuentas bancarias en las que la Comuna tiene depositado el dinero de Fonacide. Pese a haber prometido los extractos bancarios, que servirían para mostrar la trazabilidad del dinero, Nenecho se limitó a entregar el estado actual de las cuentas.

El intendente había anunciado su presencia ante el legislativo municipal, según dijo, para “evitar tergiversaciones” sobre su posible utilización de la “cuenta única”. Concejales de la oposición habían deslizado, en la sesión anterior, la posibilidad de que el dinero haya corrido la misma suerte que los bonos.

Romina Brítez, directora de Hacienda de la Municipalidad de Asunción, expuso ante los concejales los estados de las cuentas N° 21.0000280/9 (Fonacide) y la N° 21.0000281/6 (Alimentación Escolar), ambas del Banco Basa, con G. 11.323.815.489 y G. 833.721.400, respectivamente. El saldo conjunto de ambas cuentas es de G. 12.157.536.889, lo que representa G. 4.793.000 menos que el saldo de G. 12.162.329.889 aprobado como saldo inicial una semana atrás.

Nenecho intentó, según dijo, anticiparse al pedido de informes previsto para su tratamiento este mismo miércoles, en el que le solicitaron el monto total disponible para inversiones del Fonacide para el año 2025, los números de cuenta y los bancos de plaza en los que está el dinero. Sin embargo, la minuta aprobada también le pide que muestre los extractos bancarios, las inversiones realizadas hasta la fecha y, sobre todo, el motivo de la falta de inversión en el año 2024 en mejoras de infraestructura y mobiliario escolar.

Documentos entregados no alcanzan, dice Grau

Álvaro Grau (PPQ), uno de los concejales que había reclamado en la sesión anterior en la que la Junta le aprobó a ciegas el presupuesto de Fonacide a Nenecho, dijo que la documentación entregada por el intendente no alcanza.

“Los documentos que nos presentaron hoy no responden ninguno de los cuestionamientos que la Junta Municipal ni que la ciudadanía hace. Ahora vienen y nos muestran (...) que hay un dinero depositado a hoy, pero acá lo que se tiene que tener es el extracto bancario desde la creación de esas cuentas hasta la fecha”, dijo Grau.

El concejal opositor preguntó “qué se hizo con toda esa plata durante todo este tiempo. Ahí radica el problema y las sospechas de que ese dinero se haya utilizado para otras cosas durante todos estos años, cuando la ley lo prohíbe”. Grau dijo que esa es la única explicación para la falta de inversión de la Comuna. “El perjuicio ya está hecho, el dinero ya perdió el valor durante todos estos años (...) y ya fueron perjudicados los alumnos que tenían que haber sido beneficiados”, reclamó.

Grau dijo que el intendente debería entregar “una conciliación, un extracto bancario que diga, mes a mes, el movimiento de estas cuentas, porque si es que no tenemos eso a la vista, simplemente no podemos sacarnos ningún tipo de duda”. Grau señaló que la Junta Municipal no puede limitarse a creer lo que se le dice, sino que requiere documentos que respalde esas afirmaciones.

Nenecho sigue sin transferir al MEF

Durante su exposición, el intendente de Asunción volvió a recordar que la Comuna no recibe nuevas partidas de Fonacide debido a un diferendo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Nenecho hizo énfasis en que la disputa nace de una acción de inconstitucionalidad promovida por Arnaldo Samaniego, en contra de la ley que obliga a la Capital a trasferir el 15% del impuesto inmobiliario para municipios menores.

Sin embargo, tanto Romina Brítez, directora de Hacienda, como el director Ejecutivo de Fonacide de la Comuna, Enmanuel Lara, se excusaron de dar detalles con respecto al monto que reclama el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en concepto de estas transferencias. Tampoco pudieron contestar cuál es el monto que, producto de esta disputa, dejó de recibir la Municipalidad de Asunción desde la última transferencia en 2018.

Ambos funcionarios se excusaron al decir que no contaban con la información a mano y que preferían no dar datos sin exactitud.

Con respecto a las transferencias del 15% del impuesto inmobiliario al MEF, al que la Comuna está obligada luego de que se anulara la inconstitucionalidad que la favorecía, Lara señaló que tampoco están siendo cumplidas, porque “existe un antecedente de que ellos no transferían. Lo que la administración busca es destrabar disputa”, remarcó.

Priorizaron almuerzo escolar, dice gabinete de Nenecho

Consultado al respecto de la falta de inversión en obras y mobiliarios durante el año 2024, el director ejecutivo de Fonacide de la Municipalidad de Asunción, Enmanuel Lara, dijo que hasta el año pasado, previo a la aprobación de la ley de Hambre cero, la Comuna había concentrado sus esfuerzos para el almuerzo escolar a ocho instituciones de la capital. Recién a partir de la aprobación de la ley, hicieron la reprogramación del dinero de almuerzo escolar a obras de infraestructura.

“El año pasado estuvimos recabando datos de diferentes instituciones educativas, como también (de) la microplanificación, proveída por el Ministerio de Educación y estuvimos trabajando en la provisión de mobiliarios, que venimos entregando con el intendente, a 17 instituciones”, dijo Lara. Además, reiteró que hay otra licitación pendiente de adjudicación para otras 18 instituciones.

En cuanto a obras, reiteró que planifican dos llamados a licitación, una de las cuales , la identificada con el ID N° 449.012, ya tienen la autorización del MEC y, tras la aprobación de la Junta del saldo inicial de caja, el miércoles pasado, solo faltaría contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP), para avanzar con la licitación. La obra de G. 800 millones, abarca a cuatro instituciones de la Capital: Fernando de la Mora, San Pedro, Ysaty y Manuel Ortíz Guerrero.

Otra obra por más de G. 3.200 millones está prevista para este año para la reparación, construcción y restauración de dos instituciones educativas: la escuela Juan León Mallorquín y la escuela Mauricio José Troche.