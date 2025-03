El posteo del ministro del Interior que generó burla en redes sobre el “abogado golpeador”

En las redes sociales no le perdonaron su equivocación al ministro del Interior, Enrique Riera, en la tarde de este miércoles.

Después de que en los primeros días de marzo diera un discurso en el que reforzó que los ciudadanos “tienen derecho a recibir información veraz y objetiva, corroborada”, y pidió “no publicar cualquier cosa que entra por las redes”, él mismo cayó en esta práctica.

En su intención de destacar como logro que supuestamente ya estaba detenido el abogado Walter Ramón Acosta, con orden de captura por abofetear a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), el ministro publicó la foto de otro detenido, por un caso completamente diferente, junto con la frase “Ya está detenido y a cargo de la Justicia este impresentable”.

Los internautas, rápidos como de costumbre, en seguida le señalaron al ministro que el hombre de la foto no se parecía en nada al abogado agresor, empezando por los tatuajes.

Borró posteo del “abogado golpeador”, pero no detuvo burlas

Unos minutos después, cuando se dio cuenta del error, Enrique Riera borró el tuit, pero ya fue tarde para evitar las críticas.

Lo más grave de todo es que el ministro no simplemente se equivocó de foto, sino que lanzó una información no corroborada, ya que el abogado Walter Ramón Acosta aún no está detenido, y sigue siendo buscado.

El hombre que aparece en la foto posteada por Riera en realidad fue detenido por otro caso, también en la localidad de Santa Rita, donde reside el abogado buscado por violencia.

“El del video no tiene tatuaje, ya están pifiando”, le escribió al ministro un usuario de la red social Twitter. En tanto, otro le dijo “Ni siquiera es el mismo sujeto y ya salen los hurreros JAJAJAJJAJA”.

Un usuario agregó “este hombre no es el abogado, él mismo no tenía tatuajes. Al menos no es el del video. Pequeño detalle”.

Fiscala emitió orden de captura del abogado golpeador

Walter Ramón Acosta tiene orden de captura emitida por la fiscal Rocío González Alvarenga. Está siendo repudiado socialmente y la gente pide que sea procesado, debido a que ayer por la tarde abofeteó a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) en una estación de servicio de la localidad de Tavapy (Alto Paraná).

Con su acto violento, el hombre pretendió impedir que la funcionaria haga su verificación, aunque ella tenía una orden de trabajo.