Salud Pública dice en informe, que UTI de Villarrica no era suficiente para salvar la vida de recién nacido

Un informe preliminar “no concluyente” del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), afirma que los procedimientos médicos realizados al recién nacido que falleció por falta de terapia neonatal en el Hospital Regional de Villarrica, fueron realizados correctamente y, que el niño requería de atención de mayor complejidad, no disponible en el servicio público de Guairá.

El pequeño Osman falleció en el Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, dos días después de su traslado desde Villarrica, donde no fue atendido en terapia intensiva porque el espacio neonatal fue desmantelado. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), había sido inaugurado unos días antes por el propio presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Salud, María Teresa Barán y otras autoridades.

“Es un documento preliminar, no concluyente. Es un informe de la actuación médica, relacionado a la patología del prematuro. Y es lo que siempre se dijo. Estábamos delante de un prematuro que hizo una dificultad respiratoria secundaria a hipertensión pulmonar y el niño necesitaba de ventilación artificial de alta frecuencia y probablemente ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Eso no tenemos en lugares que no son de alto nivel, solamente en Asunción y Central”, afirmó a ABC el doctor Saúl Recalde, viceministro de Atención Integral a la Salud.

El médico fue nombrado en el cargo tras la remoción del doctor Santiago García, justamente a raíz del escándalo que representó la habilitación de una terapia neonatal desmantelada días después.

Salud dice que se realizaron todas las medidas para contener la vida del recién nacido

El viceministro de Salud indicó que según este informe preliminar realizado sobre el caso, el recién nacido recibió todas las atenciones médicas necesarias hasta su traslado a Asunción.

“Él fue atendido desde el inicio por una neonatóloga y fueron hechas todas las medidas de sostén respiratorio y hemodinámico. Es lo que reafirma la neonatóloga, ella afirma y reafirma que los procedimientos fueron hechos de manera correcta, protocolizado para un traslado a un centro de mayor envergadura”, sostuvo Recalde.

El viceministro agregó: “Yo no puedo decir y ella (la neonatóloga) no te puede asegurar hoy que si (el bebé) se quedaba en Villarrica o venía a Trinidad, iba a cambiar la evolución. Según su criterio se necesitaba de alta frecuencia”.

Viceministro comparó caso con uno ocurrido el fin de semana en Hospital San Pablo

El doctor Recalde comparó el caso de Osman con el ocurrido el fin de semana en el Hospital Materno Infantil San Pablo, donde un bebé hospitalizado en terapia intensiva, falleció cuatro días después de su nacimiento por hipertensión pulmonar refractaria.

“Fue el mismo caso y el bebé ya estaba en una unidad de gran envergadura que contaba con todos los sistemas de atención y protección al prematuro. Ese niño también falleció”, expresó el viceministro.

El citado caso fue denunciado por los familiares como negligencia, ya que aseguran que la embarazada que ya estaba en trabajo de parto, no fue atendida de urgencia en el Hospital San Pablo.

“No tenemos cómo sostener esa patología en Villarrica”, dice viceministro

El doctor Recalde reconoció “errores administrativos” como el cierre de servicio neonatal, afirmando que por esa razón se procedió a la remoción de toda la línea de mando. “Esa actitud no se considero la correcta, la de tomar una decisión unilateral de cierre”, sostuvo.

El médico reiteró que el procedimiento realizado por la neonatóloga fue el correcto. “No tenemos como sostener esta patología en Villarrica, entonces se deriva. Esa misma situación ocurre en todo el país”, expresó.

El viceministro manifestó que los únicos lugares preparados para manejar circunstancias similares, son hospitales de Asunción y Central. Citó el Hospital Acosta Ñu, Materno Infantil San Pablo, Materno Infantil Santísima Trinidad y Hospital Nacional.