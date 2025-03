El desesperado mensaje a Santiago Peña de la madre del bebé que murió por falta de UTI

Esta mañana se confirmó la muerte del pequeño bebé que tuvo que ser trasladado desde Villarrica hasta Asunción por falta de terapia intensiva. La mamá, Rosi Maribel Vázquez, decidió hablar con la prensa pese a difícil momento que atraviesa.

Contó que ella acudió al Hospital de Villarrica debido a que su bebé iba a ser prematuro y sabía que allí se inauguró el espacio de terapia intensiva apenas una semana antes. Sin embargo, luego de haber dado a luz se enteró de que no estaba en funcionamiento.

Contó que es la segunda vez que pasa por este sufrimiento, pues en marzo del año pasado perdió otro bebé en circunstancias similares. Relató que ese pequeño tenía que ser trasladado a otro hospital especializado, pero no consiguieron ambulancia a tiempo

“Es muy difícil lo que nos pasó a nosotros. Vamos a llevar de vuelta el cuerpo de nuestro bebé. Pero vale la pena la muerte de mi hijo porque gracias a eso en Villarrica van a equipar de vuelta su hospital, pero hacía falta un sacrificio para que se ponga en condiciones un hospital. Cortaron la vida de mi hijo para que haya terapia”, lamentó.

Atención fue tardía

La mamá contó que cuando se enteró de que no funcionaba el espacio de terapia neonatal se sintió desesperada e impotente. Entró al baño e hizo un video rogando ayuda a la prensa.

“No quería que se muera de vuelta como el otro bebé. Agradezco a la prensa porque cuando llegó la prensa, me hizo caso, pero ya era tarde”, lamentó. Agregó que en Asunción recibió toda la atención posible, pero no pudieron salvarlo.

“Llegó ya en su peor momento, casi muerto. Dejaron que un inocente muera para preparar (el hospital), por qué no prepararon antes, ni pintura ni baño tenían, según decía el gobernador, yo no sé qué pasó, pero posiblemente mintieron”, lamentó debido a que la inauguración de la semana pasada fue acompañada por el mismo presidente Santiago Peña.

“A mi hijo le sacrificaron para poner la terapia y es muy difícil, dos niños perdí. Voy a llevar un bebé muerto en brazos”, expresó con la voz quebrada.

El mensaje al presidente Peña

La mujer aprovechó para emitir un duro mensaje al Presidente de la República. Le rogó que ponga en condiciones todos los espacios de terapia del país, que adecue todos los hospitales para que los más pobres puedan ser atendidos a tiempo.

“En Melgarejo no tienen ni para tomar presión ni revisar el corazón de los niños, es muy difícil, fui a Villarrica porque supuestamente tenía todo y había sido, no tenía nada tampoco”, expresó.

Pidió encarecidamente al presidente Peña que equipe los hospitales. “Para que ninguna madre pase lo que yo pasé, el hijo de paraguayos se murió. Hacenos caso a los pobres, yo no tengo más esperanzas porque tengo 37 años, pero muchas jóvenes van a tener hijos, ojalá que ningún paraguayo más se muera”, exclamó