Rogelio Delgado: MP pide sobreseimiento provisional y querella acusa por accidente fatal en Luque

El exfutbolista Rogelio Wilfrido Delgado Casco, reconocido por sus años de juego en Olimpia y la Selección Nacional, protagonizó en la noche del 16 de setiembre de 2024 un accidente con derivación fatal en zona de la Conmebol, en Luque.

La información inicial y que motivó la imputación a Delgado, es que el exjugador no habría respetado una vía preferencial y salió al paso de un motociclista -identificado como Lucas Hernán Algarín Silva- que falleció posteriormente en un hospital a raíz de las lesiones sufridas al impactar contra la furgoneta de marca Hyundai, dirigida por Delgado.

Delgado fue imputado por homicidio culposo por la fiscala Sandra Ledesma, trasladada de Luque a fines de febrero pasado. El caso quedó a cargo de la fiscala Sophia Galeano, quien solicitó sobreseimiento provisional del procesado, tras argumentar que se encuentran pendientes de realización varias diligencias que considera necesarias para cerrar la investigación.

Pericias realizadas discrepan sobre causa del accidente fatal

La fiscala cita entre las diligencias hechas una pericia realizada por la Dirección de Criminalística del Departamento Central que dice: “La causa principal del accidente en este caso se atribuye al factor humano por parte del conductor de la motocicleta, quien excedió el límite de velocidad permitido, circulando a 115 km/h en una zona de restricción máxima de 60 km/h. Ese exceso de velocidad redujo su capacidad de reacción y control, lo que derivó en la colisión con la camioneta”.

Asimismo, Galeano refiere que consta en la carpeta fiscal otra pericia, elaborado por un perito de la defensa, que en su parte conclusiva igualmente sostiene que " la causa principal se atribuye a la víctima fatal, por su velocidad excesiva y el incumplimiento de lo que respecta a la preferencialidad que poseen las rotondas”.

Por otra parte, la pericia realizada por el perito de la querella concluyó que “la causa del accidente se debe al factor humano, atribuible al conductor miniván marca Hyundai, modelo Staria, relacionado a la inobservancia de preferencia de cruce y paso obstruyendo el sentido de circulación de la motocicleta siendo la causa fundamental del hecho de siniestro vial. De la misma manera la causa concurrente del accidente se debe al factor humano relacionado al conductor de la motocicleta que se encontraba desplazándose a una velocidad superior a la máxima permitida en la zona”.

Diligencias pendientes para cerrar investigación sobre accidente fatal

Ante esta situación, la fiscala Galeano explica que aún existen dudas acerca de la responsabilidad del procesado en el hecho investigado, motivo por el cual considera necesaria realizara una serie de diligencias antes de cerrar la investigación y que son las siguientes:

1. Declaración testifical del Abg. David Da Rosa, coordinador de los Juzgados de Faltas y Contravenciones de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera

2. Declaración testifical del Ing. Manuel Aquino Becker, del ANTSV

3. Solicitar informe a la Dirección de Estudio en Seguridad de Infraestructura vial y del Automotor.

4. Solicitud de Historial Clínico del Sr. Lucas Hernán Algarín, al Hospital General de la Ciudad de Luque.

5. Solicitud de Dictamen Médico a ser realizado en base al historial clínico del Sr. Algarín por Clínica Forense del Ministerio Público.

6. Realizar la pericia accidentológica y reconstrucción de los hechos al efecto de que el perito determine y realice la dinámica del hecho investigado en 3D, con peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, teniendo en cuenta que dicha diligencia fue dispuesta por Resolución Fiscal N° 503 de fecha 23 de setiembre de 2024 y la misma no ha podido realizarse tal y como fuera dispuesta al momento de realizarse la pericia accidentológica debido a que el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional no cuenta con el Software necesario para la reconstrucción tridimensional del accidente, situación que imposibilitó dar cumplimiento técnico al punto solicitado, según consta a fs. 210 del Tomo II de la carpeta investigativa.

7. Solicitar Certificado de Defunción del Sr. Lucas Hernán Algarín.

8. Informe de Laboratorio Forense, fotorama y mejoramiento de imágenes.

9. Y todas las demás diligencias que surjan de a partir de las solicitadas.

Querella presentó acusación y pedido de juicio oral

Por su parte, los abogados querellantes Junior Duré Servián y Alejandro Úbeda, bajo patrocinio de la abogada Teresa Servín, presentaron acusación y pedido de juicio oral y público para Delgado por homicidio culposo. Los profesionales mencionados representan a Liduvina Esther Silva de Algarín, madre del joven fallecido.

La acusación relata que Lucas Algarín, quien tenía 25 años cuando falleció, era oriundo de Encarnación y empezó a trabajar a los 18 años. En busca de mejores oportunidades laborales, en 2022 tomó la decisión de trasladarse al departamento Central. Así las cosas, Algarín se instaló con su novia en Luque y trabajaba como operador de radio de 06:00 a 12:00 horas, y en la época en que se produjo el percance se encontraba participando en una capacitacion intensiva a fin de acceder a un cargo de atención al cliente de una entidad bancaria en el horario de 14:00 a 21:00.

“El accidente se materializa cuando el Sr. Lucas Algarín colisiona por el lado izquierdo del vehiculo que era guiado por el acusado, quien interrumpió abrupta e irresponsablemente la circulación de la autopista al cruzar la via de traslado sin observar ni evaluar las respectivas medidas de seguridad para el avance, es decir, no respeto el minimo deber de cuidado que se debe tener al querer atravesar una via preferencial como lo es la Autopista Silvio Pettirossi, pues de la forma en que lo hizo ni se percató que una motocicleta se encontraba circulando en la ruta que iba a atravesar o bien, se encontraba distraído, esto no lo podremos saber pero si está claro, que con la falta del deber de cuidado, ocasionó el accidente que llevo al deceso de Lucas Algarín”, afirma la querella.

“Tal impacto se originó como consecuencia de la imprudente maniobra ejercida por el sr. Rogelio Wilfrido Delgado, conductor del vehículo antes identificado, quien cruza la autopista sin tomar los debidos cuidados y precauciones, pues en dicha intersección, la preferencial de circulación era para el ya fallecido joven Lucas Algarín. Como efecto de dicho acto, irremediablemente se produce la embestida de la motocicleta en su lado izquierdo, parte frontal, transgrediendo asi el Art. 59 de la Ley Nº 5016/2017-Ley Nacional de Tránsito y el Art. 23 del Anexo del Decreto N° 3427/205 que reglamenta el articulo 59, numerales a, c, d de la Ley de Tránsito mencionada, así como también el Art. 112 inciso b, numeral 1 y el inciso q.”, concluye la acusación.

La querella resalta que como consecuencia de la colisión, el hijo de su representada sufrió innumerables lesiones de carácter grave debido al impacto contra el vehículo y el asfalto, quien a pesar de estar debidamente equipado con su casco y prendas largas, no pudo sobrevivir.