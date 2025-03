Video: reclusos de la Penitenciaría de Tacumbú rezan por el papa Francisco

El pasado sábado, unos 300 reclusos participaron de la misa de acción de gracias por el aniversario de ordenamiento del padre Freddy Romero, capellán de la Penitenciaría de Tacumbú. En la ocasión, elevaron su clamor a Dios por la salud del papa Francisco.

Estado de salud del Papa

La última actualización sobre la salud del papa Francisco que reporta la agencia EFE señala que deberá guardar al menos dos meses de convalecencia tras haber regresado al Vaticano después de 38 días hospitalizado por sus problemas respiratorios, pero crece la incertidumbre sobre si se limitará a seguir la fisioterapia y a descansar, como le han indicado los médicos, con un Jubileo en acto, la Semana Santa y otros compromisos como la próxima visita de los reyes de Inglaterra

Lea más: Con Francisco de reposo, surgen interrogantes sobre la Semana Santa

Su apartamento en la casa Santa Marta ha sido equipado con material y mobiliario adecuado para cualquier emergencia y estará asistido las 24 horas del día por médicos y enfermeras, aseguran los medios italianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Repartieron 2.000 tortillas

Dentro del marco de la celebración número ocho de la ordenación sacerdotal del capellán que se llevó a cabo en la Penitenciaría de Tacumbú, compartieron un refrigerio que consistía en tortillas con pan.

Comenta que se prepararon unas dos mil tortillas que fueron repartidas entre los asistentes a la misa y los presos que no cuentan con permiso para salir de sus celdas.

“Esta celebración me llenó de emoción y alegría pues, unos días antes, he dicho a los feligreses de la Parroquia Santa Ana y algunas personas que me siguen en las redes que yo no quería regalos para esta ocasión, más bien les dije que me llenaría de alegría si me acercan ingredientes para la elaboración de unas mil tortillas, pues tengo muchísimos hijos en la penitenciaría con quienes quería festejar mi aniversario sacerdotal. Y, la verdad es que la respuesta de la gente ha sobrepasado mis expectativas, pues se han elaborado casi dos mil tortillas que se les repartió a los internos con pan y jugo”, especificó.