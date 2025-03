Adultos mayores acompañan movilizaciones desde Ayolas, San Patricio y Santa Rosa, Misiones

En el distrito ayolense, la Coordinadora de Adultos Mayores de Ayolas, encabezada por Isauro Cabrera, se concentró frente a los portones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el propósito de acompañar la movilización que se lleva adelante en diferentes puntos del país. En el lugar, también están representantes de la Organización Campesina de Misiones (OCM), sede Ayolas, y de la Asociación de Pescadores del Río Paraná.

El vicepresidente de la Coordinadora de Adultos Mayores de Ayolas, Bernardino Melgarejo, señaló que, además de acompañar la marcha a nivel nacional, están reclamando que la pensión de los abuelos llegue a G. 1.500.000 y que a todos aquellos que aún no han recibido el desembolso correspondiente se les pague.

“En Ayolas hay unos 40 abuelos de 70, 80 y 90 años que no están cobrando. Tampoco reciben ningún tipo de ayuda de las autoridades distritales ni de Yacyretá, que por lo menos un kilo de galleta tendría que pasarles. Los parlamentarios no dudan en aumentar sus sueldos, pero cuando se trata de beneficiar a los adultos mayores, no hay plata”, expresó.

Santa Rosa, Misiones

Grupos de adultos mayores de Santa Rosa y San Patricio, se manifiestan sobre la ruta PY01, en el acceso a la zona urbana de Santa Rosa. La manifestación, con cierre de ruta intermitente, tiene como objetivo acompañar la movilización que se realiza en gran parte del país y también exigir al gobierno de Santiago Peña que los abuelos puedan percibir, como pensión, el 50 % del salario mínimo.

“Estamos acompañando a los compañeros que se trasladaron hasta la capital del país para participar en la movilización nacional. Igualmente, exigimos al gobierno de Santiago Peña que todos los adultos mayores del país tengan el derecho avalado por la Constitución Nacional, que ningún abuelo quede sin cobrar su pensión al cumplir los 65 años y también el aumento de sus sueldos hasta llegar al 50 % del salario mínimo”, manifestó.

