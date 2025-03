Instan a Peña a no tener miedo al pueblo y salir a escuchar los reclamos ciudadanos

La diputada opositora Rocío Vallejo, durante la sesión de la Cámara Baja, hizo un llamado al presidente Santiago Peña, a salir de la comodidad de su oficina y escuchar el clamor del pueblo. Le instó a no tener miedo a las movilizaciones, que le exigen que se cumplan las promesas de campaña. Respondió también a algunos cartistas, que indicaron que la oposición se suma a las marchas como “oportunistas y pescadores de río revuelto”.

“Señor presidente no tema, el pueblo no muerde. Salí al encuentro del pueblo, a ese pueblo al que le prometió que iba a estar mejor. Salga a escuchar a los miles de compatriotas que tienen mucho que decirle”, dijo la diputada Vallejo.

La parlamentaria mencionó las múltiples necesidades del pueblo que motivaron la unión de muchas organizaciones para poder sumarse a las marchas. Le instó también a escuchar a los jóvenes que “se hicieron los guapitos” y optaron por conquistar un título universitario, sin afiliarse al Partido Colorado.

Jóvenes que se hicieron los guapitos no consiguen trabajo

“Que escuche a los campesinos que claman hace décadas una reforma agraria, que escuche a los jóvenes que buscan empleos dignos, muchísimos de ellos no acceden a un trabajo en la función pública por qué se hicieron de los guapitos y decidieron conquistar sus títulos universitarios y no afiliarse al partido”, fustigó la parlamentaria opositora.

Vallejo pidió también a Santiago Peña a que escuche a los funcionarios de la Caja Municipal de jubilaciones y a los enfermos del cáncer.

“Que escuche a los enfermos de cáncer que no tienen medicamentos, a los jubilados de la Caja Municipal que llevan dos meses sin cobrar, sin que usted haya intervenido esa institución a pesar de los constantes pedidos. Los trabajadores que claman porque sus derechos están siendo avasallados, escuche a las víctimas de inseguridad que enluta familias y crea desesperanza en la población”, indicó la diputada.

También se acordó de los compatriotas que están diseminados por el mundo, a quienes desde el cartismo, quitaron su derecho a voto exterior.

“Escuche a los compatriotas que gritan más allá de nuestras fronteras que necesitan volver a confiar en su país”, dijo Rocío Vallejo, quien aclaró a los parlamentarios oficialistas que ella no es una legisladora oportunista, que no se mueve por los intereses personales y no es pescadora de río revuelto.