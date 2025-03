Diputados de la oposición deploran indolencia y blindaje cartista a ministra Barán

Los diputados opositores lamentaron el blindaje que los cartistas dan a la ministra de Salud María Teresa Barán. Describieron las múltiples carencias que sufren los paraguayos cuando van a un centro asistencial y tienen que comprar hasta una jeringa.

La diputada Johana Ortega (PPS) lamentó que se sigan perdiendo vidas, mientras se mantiene a María Teresa Barán como ministra de Salud, pese a que demostró incapacidad para dar respuestas a la crisis sanitaria que afronta el país.

“Vidas que se pudieron haber salvado, de historias que nos duelen, de niños, bebés o adultos mayores que murieron porque el sistema de salud les falló. El pedido de interpelación que hacemos a la ministra Teresa Barán no es una persecución política, es una reivindicación pública”, dijo la diputada Johanna Ortega.

La parlamentaria también se preguntó hasta cuándo el gobierno va a dar la espalda a la ciudadanía y seguirá normalizando que se hagan polladas para poder pagar un tratamiento médico.

“¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir ignorando a la gente que muere por que no tiene una terapia, o no tiene una ambulancia? ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que para acceder a un tratamiento hay que hacer polladas, rifas o colectas? Este partido de gobierno, en más de 70 años no fue capaz de otorgarle dignidad al pueblo. El sistema de salud hace agua por todos lados porque hay ineficiencia del gobierno hace 70 años”, dijo la diputada opositora.

Johanna Ortega indicó que la ciudadanía está cansada de promesas vacías porque se está muriendo, por la ineficiencia del Estado.

“La gente está harta de las promesas vacías de la letra muerta de este gobierno, la gente se está muriendo. La ministra ni siquiera tuvo el gesto humano de llamar a esas familias que perdieron a sus hijos, ni la ministra ni el presidente mostraron un poco de humanidad. Es un poco de humanidad lo que se le pide, un poco de empatía para suplir ese error terrible y criminal que tuvieron por dejar morir a muchos por la falta de atención médica”, dijo la diputada.

La violencia es del Estado

Por su lado, el diputado Raúl Benítez (Independiente) criticó duramente a varios parlamentarios y referentes del oficialismo al decir que la “oposición solo busca violencia y muerte” y que por eso acompaña las manifestaciones. Indicó que la violencia la imponen desde el Estado, dejando morir a los pacientes en los hospitales por la falta de medicamentos, o por el pésimo servicio de transporte que obliga a centenares de trabajadores a pasar horas en el tránsito.

“Redefinamos un poco el concepto de violencia. La violencia más horrenda, miserable y hostil es la que se ejerce desde el Estado, desde el gobierno”, dijo Raúl Benítez.

El parlamentario opositor describió todos los escándalos de corrupción que pesan sobre el Gobierno de Santiago Peña como actos de violencia.

“Es violencia comprar pupitres sobrefacturados dejando fuera la industria local, es violencia que tengamos un recién nacido que buscó una terapia en un sitio que fue inaugurado con bombos y platillos se murió por no tener atención. La violencia también es cuando un chico que se fue a 74 kilómetros porque se priorizó un negocio antes que darle una cama más cerca para priorizar su vida”, dijo el diputado Benítez.

Cuestionó también que Santiago Peña siga manteniendo en su gobierno a ministros que han sido salpicados por vínculos con el crimen organizado, como el caso de los hermanos Alcaraz, Liliana y Marco Alcaraz, titulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), respectivamente.

“Violencia es que tengamos ministros campantes en sus cargos que tienen claras vinculaciones con el crimen organizado. Violencia es que la gente no se pueda quejar de la mala calidad del Hambre Cero. Violencia es que tenemos mafia de los pagarés, que tienen vinculaciones con gente del gobierno. Violento es el transporte público y el viceministerio que no tiene un plan ni un norte para darle solución a la gente que sufre el sistema”, puntualizó el diputado Raúl Benítez.