¿Bajó la pobreza? Esta es la realidad en el Mercado de Abasto

“La pobreza en el Paraguay está bajando”, es lo que aseguró el presidente de la República, Santiago Peña, en un video oficial compartido en sus redes sociales. Sus declaraciones desató una oleada de críticas por parte de la ciudadanía y apuntaron que el mandatario vive en una “burbuja” o un mundo paralelo.

Mediante un sondeo realizado por ABC TV este sábado en el Mercado de Abasto, varios comerciantes coincidieron que “la gente no viene luego” y por esto, no venden sus mercaderías.

“Él no sabe nada. Nada es barato y no hay movimiento; antes había más y ahora lo que es hendy, 0 movimiento. No sé qué pasa, opa la plata, pero hay que aguantar”, detalló María Ramona, quien hace 40 años trabaja en el mencionado lugar.

Otro vendedor consideró como muy poco probable que la pobreza haya disminuido, ya que al ser repartidor, dijo que ve muchos casos que demuestran lo contrario, algo reflejado también en la disminución de ventas. “Hay que mantener el espíritu positivo”, mencionó otro trabajador.

Datos sobre la pobreza, según Peña

Según Peña, gracias a su gobierno casi 270.000 personas salieron de la pobreza y más de 91.000 dejaron la pobreza extrema.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza monetaria total, que incluye la pobreza extrema y no extrema, registró en el año 2024 una incidencia del 20,1%, por debajo del 22% que registró en el año 2023.

