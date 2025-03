Marito pide a sus adversarios políticos no utilizar la Fiscalía para perseguir a Wiens

El exmandatario Mario Abdo Benítez y el presidenciable Arnaldo Wiens llegaron hasta la comunidad ayolense para asistir al cumpleaños del exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Víctor Raúl Almirón Achar. Previamente, mantuvieron una reunión privada con dirigentes del citado movimiento en el departamento de Misiones.

Lea más: Video: reportan incendio en la Central Hidroeléctrica Yacyretá

Durante su discurso, Mario Abdo indicó que el encuentro no se trataba de un acto político, sino de personas con un compromiso con el país y una vocación de servicio. Señaló que para ellos la política es una vocación, como lo es para la gran mayoría de las personas presentes en el lugar.

“Recibí muchos llamados de amigos de Misiones. Misiones sabe el aprecio que yo le tengo, y como presidente creo que honré al departamento de Misiones. Hoy estar aquí, en la ciudad de Ayolas, que quiero tanto, donde nunca sufrí una derrota, es importante para mí. Dije y lo sostuve: a pesar de no ser candidato, nunca dejaré de ser solidario y de asumir un compromiso con mi país, con mi partido y con la gente en la que creo”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pedido de Abdo a sus adversarios

Asimismo, mencionó que Arnaldo Wiens es el candidato mejor posicionado que tiene hoy el Partido Colorado para las próximas elecciones.

“Pido a nuestros adversarios ocasionales, muchos están enojados con Marito, no me importa que sigan enojados conmigo, pero no arremetan contra Arnaldo. Cuídenlo, él se portó bien con la Lista 1, con el hoy presidente de la República (Santiago Peña). No traten de difamar, no traten de utilizar la Fiscalía para perseguirlo; persíganme a mí, vénguense de mí, y déjenlo libre, porque Arnaldo es un activo del Partido Colorado y de la República del Paraguay”, manifestó el exmandatario.

Lea más: https://www.abc.como Sindicalista denuncia persecución en la Fiscalía y califica a Emiliano Rolón de tirano