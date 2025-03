Indígenas siguen sobre Artigas: “No queremos estorbar en la ciudad; venimos a reclamar lo nuestro”

Las inmediaciones del Instituto Paraguayo del Indígena siguen copadas por miembros de una comunidad de Caaguazú que esperan una respuesta a sus reclamos. “No queremos estorbar en la ciudad, sólo venimos a reclamar lo que es nuestro”, manifestó uno de ellos.

Aseguró que hay muchos niños que pasan hambre y que, si bien cultivan la tierra, eso no da abasto.

Entre sus reclamos se encuentran el acceso a la tierra, a la educación y a la salud, por sobre todo. Indican que no se irán de la capital del país hasta conseguir una respuesta, porque ya están cansados de promesas.

“Si nos dan víveres, nos vamos. Ya no podemos cazar porque no hay bosques; si llueve no hay caminos y no podemos salir”, indicó Reinaldo Centurión, miembro de la comunidad indígena de Vaquería, Caaguazú.

Entre los reclamos también se encuentra el acceso a luz eléctrica, de manera formal, ya que actualmente se encuentran “enganchados a la ANDE”.