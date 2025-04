Empresarios reclaman contra desidia de la Terminal de Ómnibus de Encarnación

Encargados de las empresas que prestan servicios en la Terminal de Ómnibus de Encarnación reclaman la situación de abandono que proyecta el lugar. Refirieron además que existe una constante inseguridad y desorganización en el sitio.

A pesar de que la ciudad de Encarnación se proyecta como un polo del turismo y sede de eventos importantes, como el Campeonato Mundial de Rally (WRC), a desarrollarse en agosto de este año, la Municipalidad no realiza inversiones en mejoras de las instalaciones.

Miles de turistas llegan a la ciudad, llevándose como primera impresión la de una terminal en mal estado. Los empresarios apuntan a que existe todo tipo de vendedores sin regulación, que tienen acceso al lugar y hostigan a los pasajeros que esperan su autobús.

También se refieren al pésimo estado del edificio, la falta de comodidad para los usuarios y el mal estado de los baños. Sostienen que había proyectos interesantes durante la campaña, incluso la adjudicación de unas obras que nunca se realizaron.

Los empresarios piden además que el canon que se cobra por cada salida de la terminal sea invertido para el mejoramiento de la terminal, “y no para pagar a planilleros de la municipalidad”, afirmó el encargado de agencias de viaje y boletería, Osmar Villalba.

Desidia de la terminal

Usuarios también se quejan porque el sitio se encuentra “descuidado”, en una situación de abandono. En la estructura se evidencian los rastros de años de olvido. No obstante, también se torna un lugar que demuestra inseguridad y resulta poco cómodo para quienes llegan a la ciudad a través de ella.

Existen pocos lugares para sentarse, y los que hay son incómodos; además, la infraestructura es pequeña para el flujo de personas que la atraviesa, el cual supera los 2.000 diariamente, llegando incluso a 4.000 en días de alta demanda. Los accesos no tienen puertas y, en los lugares donde las hay, falta el cristal en algunas partes.

En el piso superior de la estructura también se evidencia la falta de varios ventanales. El piso presenta grietas en la zona de carga y descarga de pasajeros. Asimismo, la pista por donde se desplazan los autobuses muestra desniveles y baches de consideración.

El ambiente para quienes deben esperar los colectivos no está climatizado y es totalmente abierto. Muchos usuarios afirman que el contexto actual de la terminal genera una sensación de inseguridad, lo que desalienta el interés por optar por la movilidad o incluso por esperar los autobuses en el lugar.

Tampoco hay un control de quienes acceden al predio, ya que es un sitio totalmente abierto, y no existen lugares suficientes donde estacionar vehículos para el desembarco y la carga de pasajeros.

Proyecto abandonado

En noviembre de 2023, la Junta Municipal de Encarnación aprobó la concesión de obras de readecuación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad a la empresa Miguel Ángel Golasik Boreziuk, por un monto de G. 478.036.520. La empresa está representada legalmente por Miguel Golasik.

El proyecto contempla trabajos de hermoseamiento y ampliación de las instalaciones para renovar el lugar. Las obras debieron haber avanzado y entregadas en junio de 2024, pero hasta la actualidad no se evidencia ningún trabajo de lo que figuraba en la concesión.

Según el personal responsable de la terminal, el contrato habría sido rescindido por incumplimiento de parte de la empresa. No obstante, no se obtuvo respuesta oficial por parte de la municipalidad, quienes no respondieron a las comunicaciones que intentamos entablar. Permanecemos abiertos si desean referirse a este tema.

También se especula con importantes proyectos de cara al evento mundial que se realizará en la ciudad, pero todavía no hay ninguna propuesta en concreto.

Una de las estructuras más antiguas de la ciudad

La terminal se encuentra ubicada sobre la calle Mariscal Estigarribia, entre las calles Jorge Memmel y General Cabañas, en el microcentro de la ciudad de Encarnación, a una cuadra de la Municipalidad y a cuatro cuadras de la populosa Playa San José.

Es una de las estructuras más antiguas de la ciudad. Actualmente, operan 24 empresas de transporte de mediana y larga distancia, que llegan y parten del sitio las 24 horas. Alrededor de la estructura principal funcionan varios negocios de todo tipo.