Ministro de la Corte lamenta la falta de comunicación para realizar acto por el 31-M

Un grupo de ciudadanos intentó realizar una representación teatral este lunes en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción para recordar un aniversario más del homicidio de liberal Rodrigo Quintana, el 31 de marzo de 2017.

Sin embargo, la Policía les impidió hacerlo, pese a que habían solicitado vía nota ingresar al Museo de la Memoria.

Sobre lo sucedido, el Ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, explicó: “Yo no sabía de la manifestación. Ayer habré llegado 5:45 y había una cantidad mayor de la habitual de la Policía y pregunté al Comisario y me dijo: “Parece que va a haber una manifestación”.

“Pensé que sería una manifestación de algún caso judicial. De los incidentes me enteré cuando los sucesos estaban culminando. Pregunté quiénes eran y me dijeron que no les permitían a un grupo de ciudadanos llegar hasta el Museo de la Memoria, el famoso archivo del terror”, agregó.

Una acordada vigente

“Después, por los videos, vi que los incidentes ocurrieron en la escalinata. Sucede que hay una acordada que establece que cualquier acto público en los predios del Poder Judicial debe tener la autorización del Consejo de Administración. Este acto, que se pretendió realizar, no contaba con autorización y por eso la Policía impidió que se realice el acto”, aclaró el Ministro.

Luego explicó: “Yo desconocía esta acordada, hasta que ayer la vi. Es una acordada firmada por la primera Corte post Dictadura”.

“Es lamentable porque hay que tener en cuenta que habrá faltado buena comunicación, porque yo no me niego a creer que el Consejo se niegue a autorizar un evento como ese”, finalizó.