Arresto domiciliario de Eugenio Sanabria Vierci es “como una puñalada” dicen familiares de víctimas

El juez penal de garantías, Augusto Acuña, definió otorgar arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci, procesado por el accidente fatal ocurrido en San Bernardino en el que fallecieron cuatro personas.

“Yo ahora hace 20 minutos me enteré, me avisó mi hermano y todavía no estoy procesando eso. Te pido disculpas, pero me cuesta todavía hablar, estoy muy nerviosa, muy dolida. Es nuevamente es como una puñalada que nos están dando”, dijo Nancy Jacquet, familiar de tres de las víctimas fatales, en conversación con ABC Color.

Nancy dijo que quería confiar en la justicia, que la misma no iba a otorgar el arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci; sin embargo, la misma falló a favor de dar privilegios al hombre que mató a su hermano, a su cuñada y a su sobrino de dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto no termina, esto no quiere decir que este señor queda libre de culpa y pena, pero es un privilegio más que está teniendo, pero nosotros no nos vamos a rendir. Hoy estamos dolidos, estamos mal, pero mañana vamos a levantarnos de vuelta y vamos a seguir dando la pelea”, sostuvo.

Lea más: Accidente fatal en ruta Luque-San Bernardino: jueza no admitió querella de la familia

“La justicia nos da la espalda”, lamenta familiar de víctimas

Nancy Jacquet dijo que lastimosamente la justicia envió a su casa a Eugenio Sanabria Vierci con el argumento de que no va a estar cuidando su salud.

“La justicia nos da la espalda desde el día en que este hombre mató a mi hermano, desde ese día. Pensamos que con el cambio de juez podríamos tener cierta esperanza nuevamente, en que se reencauce todo esto, pero lastimosamente no fue así. Nuestra mal llamada justicia protege a los criminales, pero a los criminales VIP, no a un criminal pobre, no somos iguales ante la justicia”, lamentó.

Criticó que la justicia priorice la salud de un asesino, mientras que la ciudadanía queda expuesta, ya que no existe garantía de que se cumpla con el arresto domiciliario.

“Cuidan la salud de un asesino, de un criminal y el resto, ¿qué? El resto de la ciudadanía que está expuesta. ¿Quién me garantiza que ese señor no va a salir de su casa, va a tomar nuevamente su vehículo u otra arma y va a ir a matar a otra persona, a otra familia? ¿Quién me garantiza? Todos sabemos que la prisión domiciliaria en nuestro país no funciona”.

Lea más: Choque en Luque-San Ber: el desgarrador relato de la sobrina de una de las fallecidas

Familias enlutadas lamentan arresto domiciliario

Nancy reiteró que son dos familias enlutadas a causa del accidente de tránsito por el que se procesa a Eugenio Sanabria Vierci.

“Este hombre mató a cuatro personas y la justicia lo protege, lo arropa, lo cuida, lo mima mientras toda una familia está sufriendo”, concluyó.

El violento accidente protagonizado por Sanabria Vierci ocurrió el 10 de noviembre del 2024 y dejó cuatro fallecidos y tres de ellos eran integrantes de una familia: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; Kristin María Blumenröther, de 40 años, de nacionalidad alemana; y su hijo Philipe Jacquet Valdez, de apenas 2 años. La hija sobreviviente de la pareja fue trasladada a Alemania junto a sus abuelos.

También perdió la vida Nancy Angeluz Chena Vallejos, madre de un concejal de San Bernardino.