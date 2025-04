El payaso “Si No Sé” necesita ayuda

El payaso “Si No Sé”, Luis Amado Solís, volvió con su show infantil el año pasado, cuando lanzó su primer videoclip con la canción titulada “Hay que ponerse las pilas”. En ese momento se recuperaba de una situación de salud que ahora se complicó nuevamente.

Está internado en el Hospital de Clínicas y seguirá por unos 15 días más, informó su hijo Rodrigo Solís.

Su cuadro es reservado y su diagnóstico es de bronconeumonía, lo que agrava la situación de insuficiencia renal.

Actualmente, accede a sesiones de diálisis, que deberá hacerse de por vida, por lo que necesita ayuda para la compra de pañales, medicamentos e insumos. “En Clínicas nos dan, pero hay muchos que nosotros tenemos que comprar”.

También necesita donadores de sangre, ya que utiliza dos volúmenes por cada sesión y eso se debe reponer.

Colecta solidaria

Desde la Asociación de Payasos del Paraguay realizan una colecta para ayudar a su colega, comenta Javier Allende, el payaso “Tony banana”.

Los aportes se pueden realizar a través de transferencia al celular número 0982 233565, que también es “Alias”, a nombre de Juan Sandoval de la mencionada asociación.

“Los payasos Si No Sé”

“Los Payasos Si No Sé”, hicieron su debut en el Padeco del club Cerro Porteño, junto al “Chavo del 8” y todos sus personajes, y grabó su primer tema “El elefante trompita”.

En una entrevista concedida a ABC Color en el 2013, comentó cómo surgió el nombre: “Me gustó la música infantil y le consulté al maestro Nizugan qué me sugería para hacer un conjunto de música y se convirtió en el padrino del grupo. Pero faltaba el nombre y estaba entre Ta-Te-Ti y Si No Sé, y a él le gustó Si No Sé. Nizugan, además de ser una gran persona, es un gran amigo. Estuvimos juntos en el elenco del Ministerio de Defensa Nacional y yo grabé mi primer disco con Cachito”.