Senador pide que Brasil dé explicaciones a Paraguay sobre hackeo y espionaje

El senador Eduardo Nakayama (independiente) cree que los expresidentes como senadores vitalicios no tienen fueros; por tanto, no necesitan pasar por el filtro del desafuero. Según Nakayama, esta figura es un tema que debe ser debatido y analizado. “Los expresidentes como senadores vitalicios no tienen fueros, no necesitan desafuero”, expresó. Por esta razón, su postura es la abstención, ya que rechazar sería admitir la existencia de los fueros.

En otro orden, se refirió a la denuncia del diputado Mauricio Espínola sobre la empresa ITTI SA, donde el presidente Santiago Peña es accionista. La denuncia apunta a que la empresa intenta ganar una licitación de la Itaipú para beneficiarse con un contrato de US$ 12 millones para la supuesta compra de equipos de escucha.

Nakayama expresó que “hace rato” este Gobierno está haciendo espionaje a legisladores de la oposición y a funcionarios del Congreso mediante escuchas de llamadas, etcétera, en el interior del edificio legislativo. Aunque no tiene pruebas, le dijeron que se hace desde la Agencia de Inteligencia y desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Me han dicho que hay escuchas, que hay espionaje. No tengo pruebas, pero me han dicho que se hace desde la Agencia de Inteligencia y desde la Senad. Esto es grave”, destacó Nakayama.

Finalmente, pidió explicaciones a Brasil por el hackeo (espionaje) que le hizo a Paraguay, considerándolo un ataque. “Brasil debe dar explicaciones sobre el hackeo que le hizo a Paraguay. Esto es un ataque, esto es un tema grave que debe ser investigado”, expresó.

Dijo que, aunque el hackeo no haya ocurrido durante el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de todos modos debe dar explicaciones por lo ocurrido, ya que un hecho de esta naturaleza es responsabilidad del Estado brasileño.

