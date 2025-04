Paraguay fue el que espió primero a Brasil, indica medio brasileño

Un medio brasileño, específicamente el canal CNN, difundió hoy que fue Paraguay fue el primero en espiar a Brasil, y que la motivación sería conocer los movimientos que tendría el país en el marco de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Según lo publicado por el canal brasileño, el espionaje por parte de Paraguay ocurrió en 2022, durante el gobierno del ex-presidente Jair Bolsonaro. Ese año marcaron el inicio de las conversaciones para revisar el Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula la distribución de la energía generada por la planta. El Anexo C debería haberse revisado en 2023, después de 50 años del Tratado, pero el acuerdo aún no se ha concretado.

En este contexto, fuentes de la Abin indican que las acciones de espionaje de Brasil fueron una respuesta — una medida de contraespionaje — a posibles intervenciones paraguayas. Según las personas involucradas, la Abin buscaba información confidencial, una práctica que consideran común entre las agencias de inteligencia internacionalmente.

Pusieron como ejemplo interceptación de EE.UU

En este sentido, citaron el caso del año 2015, cuando los Estados Unidos interceptaron llamadas de la entonces presidenta Dilma Rousseff. La noticia salió a la luz gracias a WikiLeaks, que expuso documentos secretos de la diplomacia estadounidense. Según fuentes de la Abin, en ese momento, los estadounidenses no se disculparon por el incidente. “Estas acciones son parte del servicio de inteligencia y deben realizarse con eficacia. Es un asunto nacional que no debe filtrarse”, explicó un miembro de la agencia.

Revelación y reacciones oficiales

La información sobre el presunto contraespionaje brasileño a Paraguay fue dada a conocer el 31 de octubre por el portal UOL. Al día siguiente, la Policía Federal anunció la apertura de una investigación sobre el posible filtrado del testimonio de un empleado de la Abin, que habría informado sobre la operación contra Paraguay.

El Ministerio de Relaciones Exteriores negó en ese momento que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hubiera ordenado cualquier tipo de acción hacker contra Paraguay, ni que existiera tal medida en curso. Sin embargo, reconoció que una acción similar fue autorizada a finales del mandato de Jair Bolsonaro en junio de 2022, aunque revocada en marzo de 2023, al principio del tercer mandato de Lula.

Cancillería brasileña aún no emitió comentarios

Al ser consultado nuevamente ayer 2 de abril sobre las declaraciones relativas a la supuesta respuesta brasileña ante el espionaje de Paraguay, el Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) no ha emitido comentario alguno. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay tampoco ha respondido a las consultas de CNN.

Finalmente, la Presidencia de Paraguay, a través de su equipo de prensa, comunicó que sus ministros ya han planteado oficialmente la cuestión en una conferencia, y una solicitud formal de explicaciones fue entregada al embajador de Brasil, esperando recibir una respuesta oficial del gobierno brasileño.