Trasladan a Ramón González Daher al Hospital de Trauma

El exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión por usura y lavado de dinero, fue trasladado al Hospital de Trauma debido a una caída en el penal de Coronel Oviedo.

Su abogada, Raquel Talavera, confirmó el hecho y adelantó que no es por una situación que ponga en riesgo su salud.

“Lo están trasladando al hospital de Trauma, pero por una caída que él tuvo en la penitenciaría de Coronel Oviedo. No es una cuestión que pone en riesgo su vida”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguido agregó: “Él está con fuertes dolores de rodilla. Yo no estaba en conocimiento, pero cuando me consultaron me puse en contacto para tratar de averiguar qué pasa y me confirmaron el hecho”.

Lea más: Jueza dispone monitoreo médico a RGD ante su grave estado de salud

Ante la consulta de si no podía ser atendido en la penitenciaría, la letrada reconoció que ahí la atención es buena, pero el motivo del traslado no puede confirmar porque aún no tiene mayores detalles. “Capaz tenían que hacerle algún estudio específico”, puntualizó.