Padres de Bianca ruegan por un ángel donante y recuerdan que ya perdieron a una hija esperando un corazón

En enero del 2020, hace más de cinco años, todo el país conocía la triste noticia del fallecimiento de la pequeña Wendy Balbuena, una niña de dos años que esperaba un trasplante del corazón. Hoy sus padres están pasando otra vez por el mismo calvario de esperar un donante, con su hija Bianca, quien también cumplió recientemente dos años.

“Bianca, a los 4 meses, fue diagnosticada con miocardia dilatada, una enfermedad progresiva y terminal. Un año y ocho meses después ingresó a la lista de espera. Hoy día está muy deteriorada su situación, estamos en terapia intensiva. Ella está en estado crítico, su corazón apenas trabaja al 20%”, relató el padre, William Balbuena.

La pequeña está internada en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

El desesperado papá recordó que ya pasaron por lo mismo y lloraron la pérdida de su pequeña en el 2020. “Estamos por segunda vez pasando por esta situación, porque mi otra hija, llamada Wendy, falleció antes de cumplir tres años, con el mismo diagnóstico. Aparecieron muchos posibles donantes, pero no se pudo dar. Como seis veces aparecieron posibles donantes, como seis veces nos llamaron, pero no se pudo concretar por la negación de los padres de los posibles donantes”, lamentó.

Contó que ahora con Bianca pasan lo mismo, los padres de posibles donantes se niegan a ceder sus órganos para salvar la vida de su hija.

“Hacemos una campaña masiva de concientización, no porque queremos que cualquier persona diga ‘quiero donar yo’, sino que van apareciendo casos en el país, lastimosamente (...) Lo que queremos es llegar a esos padres, que si esa desgracia toca sus puertas, sepan que hay oportunidades en las que uno puede hacer un acto de amor muy grande en medio de ese dolor, que es la donación de órganos, la oportunidad de que una parte de tu familia siga viviendo en otra persona, como Bianca, que es una niña súperamorosa, una hermosa niña, con muchísimas ganas de vivir, todos los días nos llena de alegría con su sonrisa”, expresó con la voz quebrada.

Señaló que como padres están pasando por una difícil situación de espera y viven con la incertidumbre de no saber qué pasará mañana, con el constante miedo a perderle a su hija.

Pide mejorar los protocolos de contención para familias de posibles donantes

William contó que en medio de esta situación decidió trabajar para mejorar los protocolos de donación de órganos. Señaló que presentó varias notas a diversas autoridades, solicitando que trabajen para intensificar las campañas de donación.

“Llegamos a la conclusión de que muchísima gente dice no por falta de información, porque la gente no encuentra ninguna excusa para decir no. No nos enseñan en ningún lugar qué es la donación, en que casos se da y lo útil que puede ser para las personas que están viviendo un calvario”, expresó.

Indicó que piden a las autoridades mejorar sobre todo el abordaje a las familias de los niños que ya tienen muerte cerebral y pueden convertirse en donantes. Señaló que si los números de donaciones de órganos no mejoran es porque evidentemente los protocolos deben mejorar.

Por ejemplo, pidió que no solo trabajen con psicólogos para contener a esos padres, sino que también sean acompañados por sacerdotes o pastores, que les expliquen a las familias que la Iglesia les acompaña y que pueden decir sí.