Pupitres de oro: Itaipú, complaciente ante abierta violación del contrato

La adquisición de 330.000 mesas y sillas pedagógicas de origen chino, a US$ 96 cada una, por parte de Itaipú Binacional, representó un escándalo, por el alto costo del mobiliario, ya que por el precio de uno pudieron comprarse tres; y por dejar de lado a la industria nacional. Pero además, porque el dueño de Kamamya SA, proveedora adjudicada, es Long Jiang, con doble identidad, cercano al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y al clan de políticos colorados cartistas del Este del país, los Zacarías Irún.

Los muebles pedagógicos son para instituciones educativas públicas, a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicadas en distritos priorizados según los índices de pobreza. Pero el armado para la posterior distribución de las mesas y sillas no se está realizando como se determinó en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación e Itaipú Binacional, cuyo director general es el colorado cartista Justo Zacarías Irún, no solo está permitiendo que la empresa adjudicada viole el acuerdo, sino que está pidiendo tinglados prestados.

“Título de propiedad o contrato de alquiler, en cualquiera de los casos acompañada de la boleta de pago de impuesto inmobiliario del año 2024, mediante el cual se demuestre que el oferente dispone de 1 (un) inmueble con superficie techada mínima de 7.000 m2″ (sic), establecía el PBC como uno de los requisitos para la habilitación de la empresa interesada en proveer los pupitres.

Kamamya SA, adjudicada y con un contrato de más de G. 248.713 millones (US$ 32 millones), no tendría ese inmueble, aparentemente, porque está ensamblando las mesas y sillas en tinglados municipales.

Pupitres de oro: Itaipú y el MEC pidieron “prestados” los tinglados

En Alto Paraná, empleados de la proveedora utilizaron el tinglado de la Municipalidad de Juan E. O´Leary, administrada por el colorado cartista Everaldo Acosta, como su depósito y “fábrica”. El intendente dijo a ABC que cedió el uso del polideportivo a cambio de que Itaipú financie algunos proyectos.

“Yo recibí un llamado, la gente del ministerio (MEC) y la gente de Itaipú, si podría utilizar y nosotros acá, con los concejales, dimos el ok. Nadie estaba usando, no tenemos ningún evento deportivo, no tenemos ninguna cosa, pero en compensación ellos nos van a estar ayudando nuevamente con Itaipú ahí, en algunos proyectos que tenemos”, aseveró.

Esto se repitió en Caaguazú, donde se empleó el tinglado de la Municipalidad de RI 3 Corrales. El intendente, colorado cartista Raúl Nardelli, aseguró a ABC que él autorizó la cesión, de manera gratuita, de la sede municipal a la empresa y a Itaipú, para que sea utilizada como depósito y centro de ensamblaje de los pupitres y las sillas.

Esta semana, en San Pedro, los muebles se armaron en el centro recreativo municipal de Santa Rosa del Aguaray, a cargo de la intendenta colorada cartista, Silvia Trugber Benítez.