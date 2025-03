Registros aduaneros revelan que Itaipú pagó por 1 pupitre lo equivalente a 3

La Itaipú Binacional, bajo la dirección de Justo Zacarías Irún (ANR-HC), adjudicó la compra de aproximadamente 330.000 pupitres de origen chino, de la empresa Kamamya S.A., del empresario Long Jiang, por un monto total que ronda los US$ 32 millones (G. 248.713 millones).

El precio unitario adjudicado por Itaipú a Kamamya es de entre 94 y 97 dólares estadounidenses por cada set de mueble escolar, compuesto por una mesa y una silla. Esta cifra contrasta de manera abrumadora con el costo estimado de los mismos pupitres una vez ingresados al territorio paraguayo.

Según datos abiertos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), los precios de compra en China de las primeras 16.560 unidades despachadas en el país fueron de US$ 15 por juego. A esto se sumaron US$ 10,32 por el flete desde la ciudad de Ningbo, China, hasta Asunción; así como US$ 0,15 por el seguro y US$ 7,34 por despacho aduanero, elevando el costo total estimado por cada pupitre a aproximadamente US$ 32,81, casi tres veces menos que lo presupuestado por Itaipú y Kamamya SA.

La comparación entre el precio pagado por Itaipú y el costo total estimado revela un sobreprecio de US$ 64,19 por cada juego, sin incluir su distribución local. Por tanto, por cada pupitre adquirido por Itaipú se podría haber comprado casi tres unidades considerando su costo real estimado al ingresar al país.

La intermediación de la empresa china Shanghai Sinotex United, proveedora de las empresas de Jiang, impide conocer el precio real de los pupitres adquiridos en el país asiático, donde según consultas, podría incluso reducirse el costo a US$ 10 se se adquiere directamente de la fábrica y en grandes cantidades.

Costo es cercano a presupuesto brindado en CDE

Recientemente la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE) promovió una licitación que pretendía adquirir 10.500 pupitres de origen chino y pagar entre 22 y 36 dólares por cada set, según los precios de referencia presentados por cuatro empresas nacionales.

Una de las cuatro empresas que se mantuvo en su oferta es la Distribuidora Paula, que presentó su propuesta de 252.000 guaraniés, que equivalen a 32 US$, monto coincidente con el desglose de costos reales declarados por Kamamya.

Sobre estos presupuestos, el municipio que está a cargo del intendente Miguel Prieto, había establecido un precio referencial de US$ 22 por cada pupitre con especificaciones técnicas similares a las requeridas por Itaipú. Sin embargo, esta licitación fue sorpresivamente suspendida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) bajo el argumento de supuestas irregularidades en la conformación de los precios de referencia.

Prieto acusó que la DNCP actuó para encubrir el sobrecosto de la compra de Itaipú y denunció lo que él considera “el mayor robo de la historia en mobiliario en el Paraguay”, acusando a Zacarías Irún de una presunta sobrefacturación de US$ 27 millones.