Revelan la decisión drástica que tomaron algunas de las víctimas de la mafia de los pagarés

Al menos cinco personas se suicidaron luego de que se le embargara su salario en su totalidad en el marco de la trama llamada la mafia de los pagarés, en los que incluso hasta falsificaban firmas y extraviaban expedientes, según denunció Marina Benítez, de la Asociación de Docentes Jubilados.

“Cinco compañeros y compañeras fallecieron. Tenemos nombres y apellidos de compañeras que son socias que fallecieron por esta causa, por este por esta situación. Cinco compañeros se autoeliminaron”, precisó muy dolida.

Contó que estos compañeros que perdieron la vida forman parte de un grupo que quedó con saldo cero de sus salarios.

“Ellos nos dejan con saldo cero. De repente llegamos a la caja para retirar nuestra platita y encontramos saldo cero”, lamentó.

Falsificación de firmas

Marina contó que con la asociación están llevando miles de casos de docentes jubilados y activos, donde lo más común es la falsificación de firmas y el cambio de domicilio.

“Mi caso actualmente, me embargan mis salarios sin ninguna notificación. Directamente, ya encontramos a veces G. 500.000, G. 300.000 nuestros salarios, después de los G. 7 millones, G. 8 millones que los docentes ganan los jubilados. Actualmente, yo estoy cobrando G. 700.000 y mi salario es G. 5 millones”, detalló.

Contó que en su caso le inventaron una deuda por la que le embargaron G. 4 millones en cuatro cuotas, y pasado un mes o dos meses, vuelven a embargarle G. 4 millones en cuatro cuotas, y así sucesivamente.

“Tenemos muchos abogados en la asociación, pero no se puede levantar el embargo por más que nosotros demostramos que no es nuestra firma, que no es ni parecido a la firma, también la ubicación del domicilio, tampoco eso demuestran porque yo vivo en Asunción, a veces mi domicilio aparece en San Pedro y según ellos, notifican allá en San Pedro o en Concepción y yo vivo en Asunción. Y muchos llevan en el Ministerio de Educación las notificaciones”, señaló.

Expedientes y pagarés desaparecidos

Marina detalló que tampoco logran tener acceso a los expedientes, debido a que cada vez que acuden a los juzgados correspondientes, en estos le dicen que no encuentran los mismos.

“No aparece ningún pagaré, yo no firmé ningún pagaré y tampoco aparece ningún pagaré. Y nosotros nos acercamos con mi abogada en el juzgado para poder verificar si por lo menos para ver el expediente, retirar el pagaré, verificar si es mi firma y no aparece nada”, aseveró.

Explicó que los embargos son aceptados por la Dirección de Jubilaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sin ningún cuestionamiento, lo que hace sospechar de que existe complicidad de funcionarios.

“Ellos no verifican. Tanto MEC como el MEF no tiene ninguna verificación y yo me acerqué como representante de los compañeros, y me dicen que ellos con tal de que los documentos aparentemente sean legales, si ellos ven que un abogado presenta, entonces pasan sin ningún problema. Lo que yo veo y estoy más o menos diciendo así con veracidad, es que en el MEF, MEC hay complicidad con los abogados, las supuestas casas fantasmas, casas comerciales, financieras”, sentenció.

Denuncian complicidad de funcionarios públicos

Marina hizo una comparación con las gestiones propias en el MEC o el MEF, donde por la burocracia muchos papeles son rechazados; sin embargo, le llama la atención como los documentos en el caso de las estafas pasan sin ningún problema.

“Yo llevo muchas veces los documentos, para el finiquito, los documentos para ayudar a los compañeros y encuentro abogaditos, así muchachos que llevan 50, 60 paquetes de embargo para ingresar en el MEC y sin ningún problema, así en paquete reciben”, lamentó.

Agregó que de 20.000 docentes jubilados a nivel país, aproximadamente el 90% sufre por los embargos de las casas de crédito inventadas.

“Las veces que yo me voy, me acerco en el Juzgado de la Encarnación, de la Catedral, allí nosotros no encontramos el expediente y mucho menos el pagaré. Te dicen ‘fulanito, el abogado tiene’, no está el abogado, no está el ujier”, comentó.

Rosca mafiosa instalada hace años

Incluso, contó que la última vez que se acercó a averiguar sobre su caso, le preguntó a uno de los muchachos porque hacen eso, y este respondió que no tienen la culpa, “acá ya hay una rosca mafiosa instalada. Nosotros hace dos años que estamos acá y esto ya nosotros encontramos así y solamente estamos cumpliendo órdenes”.

Agregó que las empresas de cobranza que actualmente le embargaron el salario son Carza, Unicentro y ahora ingresaría también ueno bank, “que yo tampoco nunca tuve nada con banco ueno y también hay una empresa de que vende joyas”, precisó.

“Carza creo que es una agencia de cobranza. Yo también me acerqué ahí averiguando mi caso, pero me dicen que tengo que hablar con el abogado, me dio un nombre de un abogado que nunca atiende”, refirió.

Reiteró que el jueves se manifestarán frente al congreso y que cuentan con un cupo para 100 personas para ingresar a la audiencia pública.

“Nosotros, la única solución que teníamos era solicitar con abogados la convocatoria de acreedores. Tenemos más de 500 compañeros con la convocatoria de acreedores. Estos compañeros sí están cobrando su salario 100%, pero también reciben muchísimas amenazas”, concluyó.