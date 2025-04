Caja Municipal: Gabinete de Nenecho deberá explicar millonaria deuda ante la Junta

Los responsables de las direcciones Jurídica y de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) fueron convocados a la próxima sesión de la Junta Municipal. El motivo es la rendición de cuentas de la millonaria deuda que su administración arrastra con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Al día de hoy, desde la Caja Municipal reportaron que todavía estaban pendientes los pagos de aporte obrero patronal desde enero a marzo. La cifra asciende hasta los G. 12.100 millones. A esto se suma la deuda de administraciones anteriores, con sentencia judicial firme, por más de G. 32.000 millones, que Asunción le debe a la Caja.

Lea más: Nenecho no pagó y dejó sin derecho al voto a afiliados de Caja Municipal

El concejal Álvaro Grau (PPQ), proponente de la convocatoria, señaló que al reclamo de los jubilados que no están cobrando al día sus haberes, como consecuencia de esta situación, se suma el de los funcionarios activos, a los que Rodríguez descuenta compulsivamente, mes a mes, sus aportes, sin que estos fondos sean transferidos a la Caja Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Apropiarse del dinero de aportes jubilatorios está contemplado como delito. Sin embargo, acá tenemos a un intendente que vive atrasado y manejando el dinero retenido de los aportes jubilatorios y que nada ha pasado hasta la fecha. Esta institución municipal está en la debacle financiera”, reclamó.

Nenecho, el principal moroso, dice Grau

El concejal Grau calificó al intendente como el principal moroso y pidió que sea incluido en las denominadas “listas negras” de los burós de crédito, como él mismo hace con los contribuyentes Asuncenos. “Él debería encabezar esto, porque solamente a los jubilados le debe G. 40.000 millones”, reclamó.

Grau citó como ejemplos de mal manejo de fondos el caso de Fonacide, en el que la semana pasada había denunciado que el dinero fue a parar a fines distintos a los establecidos en la ley N° 4758/2012. “Ahora no sabemos en qué se está usando el dinero de los jubilados. El 15% del impuesto inmobiliario no se transfiere al MEF. Los juegos de azar, no se transfiere a la Diben lo que se debería estar transfiriendo”, ejemplificó.

Lea más: Caja Municipal: ofrecen a Nenecho un fraccionamiento de la deuda de G. 32.000 millones

El concejal opositor citó además el caso de los bonos para obras, cuyo saldo contable en la ejecución presupuestaria de 2024 dice que deben existir G. 506.000 millones, mientras que en las cuentas bancarias siguen desaparecidos más de G. 505.000 millones de ese dinero.

“Todo contribuyente que aporta a la Municipalidad de Asunción está siendo perjudicado porque se cobra 2% de interés mensual por atraso. Por cada mes que Nenecho está atrasado, todos los asuncenos estamos pagando un 2% (más). Esto es un escándalo y nosotros tenemos que tomar el toro por las guampas (sic) y de una vez por todas exigir a esta administración que transparente que es lo que está haciendo con el dinero de los jubilados”, remarcó.

Conformaron comisión especial

Por propuesta del concejal Humberto Blasco (PLRA), se convocó además al director Jurídico de la Intendencia, Benito Torres y al presidente de la Caja Municipal, para explicar cuál es la situación del cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a la comuna a pagar los G. 32.000 millones que se debe de administraciones anteriores. “El pleito está perdido, nos gustaría saber por qué no se ejecuta la sentencia. Me dicen que no hay acuerdo sobre los intereses, bueno, se ejecuta el capital y se discute, incluso judicialmente, los intereses después”, reclamó.

El concejal Félix Ayala (PLRA), por su parte, propuso la creación de una comisión especial para prestar una especial atención y seguimiento al desarrollo de esta situación, además de recibir las explicaciones del trabajo que se viene realizando para “hacer trabajar” el dinero de los aportantes y lograr que, al final de su vida laboral, tengan haberes dignos.

Lea más: Instan a intervenir de manera urgente la Caja Municipal de Jubilaciones

“Vamos a suponer que pagamos los G. 32.000 millones que pide la caja, con eso qué van a hacer. A mí me preocupa el futuro de los jubilados de mañana. Si nosotros le damos esta plata y ellos van a mantener el mismo esquema, vamos a tener un problema enorme en la Caja, que también tiene un problema estructural”, agregó Ayala, quien además recordó que la mayoría de los funcionarios hoy prefieren ser “jornaleros” antes que nombrados.