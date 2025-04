Cláusulas del contrato entre Atlas e ITTI que desmienten al presidente Peña

Para el presidente Santiago Peña, todas las publicaciones sobre sus nexos empresariales, con firmas que fueron “mimadas” por el Estado, guardan relación con un conflicto entre el Banco Atlas e ITTI. En conferencia de prensa días atrás habló sobre esa disputa legal que se da por el uso de un software.

ITTI acusa a Atlas de haber violado un contrato sobre el uso de un software que el banco adquirió en 2004. Al respecto, el presidente en conferencia dijo que “(ITTI) denunció que manipularon ilegal el software y tienen que pagar penalidades que llegan a 70 millones de dólares. Natalia (Zuccolillo, directora de ABC Color) no quiere pagar lo que debe, son derechos de propiedad intelectual”. Incluso habló de piratería.

Los detalles del contrato

El director del Banco Atlas, Juan Carlos Martin, resaltó que ese software fue adquirido mediante contrato en el año 2004, a la firma entonces denominada “IT Consultores”. El mismo destacó que las cláusulas del contrato son muy claras.

Por ejemplo, en la cláusula 11, inciso C, se establece que la licencia de uso es “por tiempo indefinido” (Ver fotografía del contrato).

Además, también en la cláusula 13, se establece que el desarrollador, es decir IT, le otorga a la entonces financiera Atlas “una licencia por tiempo indefinido, no exclusiva e intransferible sobre los módulos licenciados”. (Ver fotografía del contrato).

En el inciso C de esa misma cláusula se establece que Atlas puede hacer “bajo su responsabilidad y riesgo los cambios en los módulos del software que por este contrato adquiere, a efectos de adaptarlos a sus necesidades y requerimientos específicos”.

“Cuando yo voy a adquirir un software y pido los programas fuente, se entiende que es para tocar los sistemas y no depender de alguien más. Desde el momento en que el banco adquiere el software, crea un departamento de desarrollo que fue modificando el software. Si no se hubiera modificado, hoy no habría banco, imposible”, manifestó el presidente de Atlas.

El presidente Peña en esa conferencia había dicho que Itti “denunció que hicieron una manipulación ilegal del software; por lo tanto, ellos tienen que pagar penalidades que llegan a un monto de US$ 70 millones”.

Al respecto, el representante de Atlas resaltó que el software fue adquirido en el año 2004, por lo que es imposible que se siga utilizando actualmente sin modificaciones.

“Puedo afirmar que todos los bancos del mundo que operaban en el 2004 hoy tiene un software absolutamente distinto, de lo contrario no serían bancos”, planteó en ABC Cardinal hoy.

“Terrorismo financiero”

En otro momento, el director señaló que él no trabajaba para Atlas cuando se firmó ese contrato, pero al leerlo es bastante fácil de interpretar. Destacó que no encuentra ninguna falla y está sorprendido por los planteamientos de ITTI y del propio Presidente.

Señaló que en Paraguay existe la gran necesidad de contar con una ley contra el terrorismo financiero. “Algunas cosas que se escucharon sobre este tema, estoy seguro de que van a ser tipificados como terrorismo financiero, es una lástima que no exista la ley”, manifestó.