Funcionaria de Copaco denuncia a exjugador por el supuesto cobro irregular de un pagaré adulterado

La víctima comentó que desde el año 2020 le están descontando de su salario, que percibe como funcionaria, mediante un juicio ejecutivo solicitado por el exfutbolista, causándole un enorme perjuicio en su entorno familiar, teniendo en cuenta que ella es madre soltera y que gran parte del ingreso económico depende de su trabajo.

Al respecto, aseveró que debido a este problema, tuvo que contratar a un abogado particular con el propósito de buscar la manera de solucionar el caso, atendiendo que es muy evidente que el pagaré de los G. 2 millones fue adulterado a propósito por Acosta para sacarle dinero a través de este esquema conocido como la “mafia del pagaré”, agregó.

Por otro lado, manifestó que el denunciado Marcos Acosta probablemente estaría teniendo algún tipo de protección desde el ámbito de la justicia, cuya esposa es funcionaria del Poder Judicial de San Estanislao. Esta sospecha obedece al hecho de que, aparentemente, los encargados de investigar la denuncia no están actuando conforme a lo que exige la gravedad del caso, según la versión brindada por Gladys Larrea.

Me están sacando dinero con documentos falsos

En otro momento, aseveró que no puede ser que le estén sacando dinero utilizando documentos de contenido falso, presuntamente con la complicidad de algunos funcionarios judiciales, alegando que su deuda era solamente de G. 2 millones y que, de ese monto, ya tenga que estar abonando la suma de G. 18 millones, refirió.

“Actualmente me están descontando 400 mil guaraníes de mi sueldo cada mes y, para mí, eso es mucha plata, porque tengo que ayudar a mis tres hijos. Además, una de ellas está siguiendo un tratamiento médico, por lo que pido a las instancias correspondientes que me ayuden para salir de este enorme problema en que me encuentro hace casi 7 años y que ya me está causando muchos daños en todos los sentidos”, subrayó la denunciante.

Caso está siendo investigado

Sobre el tema, conversamos con el fiscal de la causa, Walter Melo, quien informó que el caso se encuentra en su etapa de investigación, que consiste en la solicitud del expediente judicial y los documentos que testifiquen que el denunciado Marcos Acosta cuenta con la autorización para trabajar como prestamista de dinero y si cuenta con alguna casa comercial a su nombre, para poder tomar la determinación correspondiente al hecho denunciado.

Asimismo, indicó que no se descarta que el exfutbolista sea imputado por usura y estafa si se comprueban fehacientemente estos delitos durante la investigación.

También hablamos con el abogado defensor del exfutbolista, Alejandro Ovando, quien aseguró que para él, todas las diligencias del juicio ejecutivo para el cobro de la deuda, se realizaron en base a la ley y que su cliente está en su derecho de reclamar el cobro de esta cantidad de dinero.