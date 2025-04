Pescadores de Pilar exigen suspender dragado en el Bermejo

En la isla Ybycuí, a 20 km de la ciudad de Pilar, viven cerca de 100 pescadores quienes aseguran que la maquinaria y las embarcaciones impiden la pesca en la zona más rica del río, por lo que reclaman acciones urgentes al Gobierno Nacional.

Los trabajadores del río, asentados en la isla Ybycuí, sobre el río Paraguay, aseguraron que por tercer año consecutivo esta actividad afecta directamente su única fuente de ingresos durante la temporada alta de pesca.

Marciano Torres, antiguo pescador de la zona, indicó que cada día se vuelve más difícil la pesca. “Con el paso constante de las embarcaciones y el trabajo de la draga, no podemos sacar ni un pescado. Además, nos rompen todos los elementos de trabajo”, reclamó.

En la isla Ybycuí trabajan unos 100 pescadores que dependen exclusivamente de esta actividad para sostener a sus familias, resaltó Torres.

Otro pescador de la zona, Eladio González, señaló que no pueden trabajar por culpa de las dragas. “Nosotros pescamos con mallas, pero no podemos extenderlas en ningún lugar porque esa draga es autopropulsada y cruza a cada rato. Detrás pasan las embarcaciones, y no podemos hacer nada”, expresó con molestia.

Adriano Centurión también lamentó la situación que atraviesan. “Tenemos familias que alimentar, hijos que estudian, y si no generamos ingresos, si no sacamos peces del agua, no podemos pagar ni nuestras cuentas”, indicó.

Óscar Medina, otro pescador, sostuvo que están siendo perjudicados por las maquinarias de las dragas Tarumá y Damen 500, que realizan tareas de limpieza justamente en la zona de la desembocadura del Bermejo, lugar que, según relatan, es una de las principales zonas de pesca.

“El problema es la draga, que descompone nuestro lugar de trabajo, y detrás las embarcaciones que no nos permiten estar en el agua haciendo lo nuestro. Hace más de 40 años que me dedico a la pesca comercial y desde hace tres años venimos sufriendo este inconveniente en la zona”, precisó.