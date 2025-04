Alarma educativa: se jubilan 300 docentes al mes y MEC no tiene cómo cubrir vacantes

Las protestas por falta de rubros en escuelas y colegios públicos, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se dan desde el inicio de clases, en febrero, el drama continúa y los reclamos crecen.

La última protesta se dio esta mañana, en la Escuela Nacional de Comercio N° 1, ubicada en Asunción, donde los estudiantes no tienen clases debido a este problema. Necesitan rubros de aula para materias específicas técnicas y también para asignaturas más básicas, según indicaron los padres.

En marzo, el ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó la resolución 408, por la cual se aprobó el cese de funciones por jubilación de 1.245 profesores en todo el país. Según lo aprobado, se están jubilando por mes 300 profesores, desde abril hasta julio.

El titular del MEC aseguró, en diálogo con ABC Cardinal, que en el 2024 estimaban que alrededor de 180 maestros se jubilaban por mes en el MEC, pero actualmente estiman que esta cifra asciende a 300 profesores cada 30 días.

La respuesta del MEC ante la falta de rubros docentes

“Este año corroboramos que tenemos 300 jubilados por mes, imaginate una empresa donde cada mes se van 300 funcionarios y tenés que reponer esos 300; en un modelo de reposición que es lento, que además exige concurso”, manifestó el ministro de Educación, Luis Ramírez, ante la falta de docentes.

Aseguró que durante todo el año tendrán esta situación, principalmente porque tienen problemas para cubrir las vacancias.

“Así como está hoy estructurado el sistema, no hay posibilidad de prever o de prevenir. ¿Por qué? Porque la gente cree que la clave de la prevención es saber quién se va a ir. No, la clave es saber quién va a entrar. Y no hay, no hay quién va a entrar“, manifestó.

Agregó que resolver quién va a entrar al aula es resolver de raíz el problema. “Lleva su tiempo, lleva sus años, lleva previsión, lleva mirada, lleva enfoque, que es lo que ahora estamos haciendo. Pero este es un problema que surgió hace años, hace años”, aseveró el ministro.

Apuntan a más concursos y potenciar asignaturas para tercer ciclo y la media

Ramírez indicó que la única salida para prever la cobertura de vacancias por jubilaciones es organizar más concursos públicos para el acceso a las aulas.

Además, reiteró que trabajan con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN - UNA), para la capacitación de docentes en materias como Física o Matemáticas, que son las asignaturas que más cuestan cubrir actualmente en el país.

Recordó el ministro que a partir del 2026 regirá la prohibición para formar docentes de primaria (primer y segundo ciclo), atendiendo a que la demanda en este sector está saturada actualmente.

Otra salida promovida por Ramírez es que los docentes retrasen su salida de las aulas para acogerse a los beneficios de la jubilación y sigan trabajando, por lo menos, hasta fin de año, para evitar dejar sin clases a los estudiantes. Dijo que trabaja con gremios del sector para acordar una salida.

Ramírez culpó a directores por no pedir docentes a tiempo

Luis Ramírez, añadió que otro problema ante la jubilación masiva es que “lastimosamente, en Paraguay es siempre última hora. Nosotros queremos también introducir esto que en enero y febrero, o febrero por lo menos, ya comiencen los trámites administrativos (para que colegios pidan docentes), porque nada no pasa en febrero... en marzo todos los colegios te dicen necesito, necesito, necesito”, apuntó.

Los directores de instituciones educativas son quienes tienen a su cargo elaborar los pedidos administrativos para contar con rubros de aula. La microplanificación se realiza, usualmente, entre noviembre y diciembre.

Un informe de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), advirtió a principios de abril sobre la escasez de docentes en todo el mundo, debido a problemas como la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad. Solo en América Latina, faltan 3,2 millones de profesores.

“La organización hace un llamado a los gobiernos para que prioricen la profesión docente con políticas concretas que mejoren sus condiciones laborales, formación y reconocimiento”, habían asegurado en un comunicado.