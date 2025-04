Semana Santa: jóvenes buscan abrirse de la corrupción y de las drogas

Con juegos de integración, cantos a Jesús, reflexiones y representaciones teatrales, cientos de jóvenes vivieron la Pascua Joven en iglesias de Fernando de la Mora y de Asunción, durante los días santos.

Las actividades comenzaron el Jueves Santo por la mañana y culminan mañana, con la misa de Pascua, en la cual los católicos celebran con regocijo la resurrección del hijo de Dios.

Más de 200 jóvenes participaron en la Pascua Joven de la Parroquia Medalla Milagrosa, de Fernando de la Mora. El sábado de Pascuas, celebrado hoy, fue una jornada para la reflexión y la penitencia. Además, los jóvenes tuvieron la oportunidad de confesarse con los sacerdotes de la iglesia.

Elías Jara, de 20 años, es coordinador de la Pastoral Juvenil de Medalla Milagrosa. El líder, aseguró que la Pascua Joven tiene un profundo mensaje para los cristianos y que plantean acercarse más a Jesús a través de sus enseñanzas y de sus momentos de vida, que se recuerdan en estas fechas.

Los temas de actualidad que más preocupan a los jóvenes

“Buscamos mostrarle a los participantes un nuevo camino, a través de todo lo que nos dio Jesús, sobre todo a una juventud que hoy se encuentra tan golpeada, tan lastimada. Estamos en un país donde lamentablemente la corrupción y la drogadicción son nuestro pan de cada día y se nota cada vez más cómo nos afecta a los más jóvenes”, apuntó Elías Jara.

Jara repitió una frase que escuchó alguna vez, que dice que no existen los jóvenes malos, existen los jóvenes que no saben que pueden ser buenos. “Es lo que queremos mostrarle a los chicos hoy, que pueden ser joven y cristiano, que la vida no es solo salir y divertirse, los excesos, es una parte que el mundo tiene, pero no lo es todo”, remarcó.

Guadalupe Monges, de 21 años, es coordinadora de la Pascua Joven de la iglesia Salesiana Santo Domingo Savio, también en Fernando de la Mora. “Recibimos a jóvenes que están con ansiedad, depresión y queremos que el acercamiento en estos días pueda servir con este padecimiento, tratando de entender también cómo se sienten”, indicó.

Así también, dijo que una preocupación que mantienen es que “muchos están como que, perdiendo la fe, se cuestiona más y tratamos de centrarnos en eso, para que sepan por qué creemos, por qué estamos acá”.

Los más pequeños se sumaron a Pascua Niños

En la iglesia San Vicente de Paul, 60 fieles católicos participaron de la Pascua Niños, celebrada desde el Jueves Santo. En este caso, los más pequeños aprenden sobre la vida de Jesús a través de juegos dinámicos, cantos y alabanzas.

La idea es compartir en grupo, con los niños, las enseñanzas de vida que nos dejó Jesucristo, contó . “Aprender por ejemplo de su humildad, para mirar al prójimo con esa misma humildad, para ayudar a los más necesitados, los enfermos y los ancianos”, contó Juan Romero, coordinador de Pascua Niños en San Vicente.

En las iglesias Santo Domingo Savio y Medalla Milagrosa, de Fernando de la Mora, los más chicos también participaron de la Pascua Niños.

“Es la primera vez que vengo, pero me gustó mucho la Pascua Niños, sobre todo el teatro y la mímica”, aseguró Agustín Morínigo, de 10 años. “Creo que vale la pena venir”, dijo, por su parte, Joaquina Monges, de 11 años.