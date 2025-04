Exobreros de Itaipú exigen el fallo a favor o no por el pago de beneficios no percibidos

Un grupo de representantes de los exobreros de la Itaipú se encuentran encadenados ya hace quince días frente a la Corte Suprema de Justicia, solicitando el pago de beneficios no percibidos por parte de la entidad Itaipú Binacional

Los manifestantes reclaman una compensación económica que asciende a casi US$ 1.000 millones para unas 16.000 personas. Sin embargo, Itaipú desconoce el vínculo laboral y califica el reclamo de inviable.

“Hoy se cumplen quince días que estamos frente a la Corte Suprema de Justicia, buscando una resolución por la cual se ponga el punto final a nuestro reclamo, que data ya de hace 34 años. A las 10:00 se cumple el plazo donde el preopinante de la sala penal tendría que salir”, explicó el Ingeniero Francisco Rolón, Presidente de la Asociación de exobreros originarios de Itaipú Binacional.

“La Corte suprema debe sacar una resolución por la cual, uno de los ministros, la doctora Carolina Llanes, Víctor Ríos o el doctor Manuel Ramírez Cano, debe ser el preopinante para nuestro caso”, agregó.

Seguido apuntó: “Hemos quedado toda la Semana Santa. Desde que vinimos no hemos salido de aquí, hemos permanecido, buscando el fallo o la resolución, sea favorable o no. Necesitamos ese fallo nosotros para poder direccionar hacia otros ámbitos que no sea la República del Paraguay”.

Cobrados del lado brasileño

Ante la consulta sobre lo que están reclamando, el ingeniero comentó: “Estamos reclamando los beneficios no percibidos, beneficios no pagados por la entidad binacional Itaipú, por más que hayamos sido contratados por empresas tercerizadas, locadoras o sublocadoras. La firma del tratado entró en vigencia desde el año 1973 hasta el 2002, donde salió una resolución del directorio ejecutivo, donde la Itaipú dejaba de ser responsable cosolidaria con las empresas contratistas para el pago de esos beneficios”.

A renglón seguido explicó: “Estos beneficios se cobraron del lado brasileño en el año 2013, por una resolución, también judicial. Fueron pagados en su totalidad a los pares brasileños, usando el principio de isonomía, donde dice la misma función, mismo cargo, misma responsabilidad. Entonces, eso mismo debía ser traspasado a los funcionarios paraguayos, cosa que no ha sucedido y es la razón por la cual nosotros estamos aquí, buscando esa resolución”.

“Sumado todos los de las asociaciones de otros grupos, estaríamos unos 12.000 a 13.000 exobreros, muchos de ellos ya fallecidos. De esos, unos 3.500 compañeros ya pasaron a mejor vida, esperando recibir estos beneficios que nos corresponden”, finalizó.