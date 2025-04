Mujer denuncia que le suspendieron el subsidio Tekoporã tras un accidente

Concepción Chena, beneficiaria del programa de ayuda social Tekoporã, denunció que hace un año dejó de recibir el subsidio mensual de G. 480.000, luego de que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) reportaran que ya no vivía en su domicilio declarado.

Según relató la afectada a la redacción de ABC, la suspensión del pago se dio mientras se recuperaba de una fractura de tobillo, que sufrió en un accidente de moto, que ocurrió cuando viajó al interior del país para visitar a su mamá. Expresó que fue sometida a una operación en el Hospital de Trauma y, durante su reposo, se quedó temporalmente en la casa de su hermano.

Lea más: Adultos mayores tomarán medidas extremas ante la desantención del Ministerio de Desarrollo Social

“Ellos ponen que abandoné mi casa; pero tuve un accidente de moto, me rompí el tobillo derecho y me operé en el Hospital de Trauma”, expresó con indignación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mujer recibió llamadas de la Municipalidad

La mujer aseguró que recibió llamadas constantes desde la Municipalidad de Lambaré, donde se comprometieron a realizarle un nuevo censo para constatar sus datos y continuar con el subsidio. Sin embargo, la persona encargada del censo no acudía, según su denuncia.

“Era una persona intratable. Ella me dijo que no me iba a salir el Tekoporã”, lamentó.

Lea más: Aumentar la pensión de adultos al 50 por ciento es imposible, explica viceministro del MDS

En el momento en que los funcionarios del MDS realizaron la verificación domiciliaria, ella se encontraba en el interior del país, reposando, lo que habría generado el bloqueo del pago.

“Mi gente hizo una hamburgueseada para ayudarme a pagar las cuentas. Mi hermana se endeudó y ahora tenemos que cubrir esa deuda. Yo tengo muchos gastos”, manifestó con preocupación.

¿Cómo reclamar en casos similares?

Desde el Departamento de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social, explicaron que no cuentan con oficinas propias para atender estos casos, pero que la mayoría de las administraciones municipales tienen espacios designados para atención a beneficiarios.

Los reclamos deben canalizarse a través de los Guías de Familia, funcionarios de campo del MDS. En cada zona, también existen coordinadores distritales y departamentales, quienes se encargan de recepcionar y derivar consultas o quejas.

Lea más: ¿Dónde puedo denunciar irregularidades sobre “Hambre cero”?

Además, el MDS recuerda que también se puede acudir a su página de Facebook o directamente a la sede central en Asunción.

El Ministerio de Desarrollo Social reconoce que el número de participantes supera los 197.000 y pocos tienen acceso directo a la oficina central.