Cardenal Cristóbal López: “Si el Señor te llama y la Iglesia te pide, hay que estar a disposición”

Ante la consulta de medios españoles, el cardenal Cristóbal López dijo ayer que “absolutamente no quiero ser elegido” como sucesor del papa Francisco e incluso añadió que “habría que estar loco para desear una responsabilidad tan grande”. Esto, debido a las especulaciones que lo mencionan entre los candidatos.

Monseñor López aclaró esta mañana en ABC Cardinal que, aunque lo considera una responsabilidad importante, con dichas declaraciones no anunció un eventual rechazo rotundo al cargo de Papa, en caso de ser elegido por sus pares en el cónclave que -según rumores- arrancaría el próximo 5 de mayo.

“Esa frase algunos lo están interpretando mal, como diciendo: ‘Qué cobarde, él no quiere asumir responsabilidades, se retira’. ¡No! Es que verdaderamente no es una cosa que se desea; si el Señor te llama y la Iglesia te pide ese servicio, pues hay que estar a disposición, pero es una patata caliente muy difícil de llevar”, declaró.

El cargo de Papa no se desea

Resaltó que los candidatos no deberían tener ese deseo de asumir como Papa, sino verlo como un encargo divino.

“Hay que estar loco para desear asumir tal responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande; entonces, se asume por obediencia, por sentido de responsabilidad… ¿pero desearlo? Si alguno lo desea, con esa misma actitud se está -diríamos- eliminando... una persona que quiera ser Papa verdaderamente está invalidando la posibilidad de serlo, al menos entre nosotros es así”, mencionó.

Son meras especulaciones

El cardenal, asimismo, refirió que su mención entre los posibles papables es una mera especulación de la prensa.

“Me llama la atención, pero me hace sonreír -cuando no reír- esas especulaciones que los periodistas hacemos. No hay que darle mayor importancia. Se comprende que eso se haga porque llena espacio, es llamativo y atrae la atención, pero son puras especulaciones, no hay que darle demasiada importancia”, expresó.

López comentó que ya se encuentra en la Santa Sede, tras llegar este martes ante la convocatoria para el rito exequial del papa Francisco y el cónclave para la elección del sucesor del argentino. Acotó que hoy prevé visitar los restos del sumo pontífice jesuita y rezar por él.

Además de López, de origen salesiano, monseñor Adalberto Martínez es otro de los cardenales de nacionalidad paraguaya que elegirán al sucesor de Francisco y que podría ser designado como nuevo Papa.