Acahay: Pacientes encamados piden atención médica, pero la USF no cuenta con movilidad

Familiares de una paciente denunció que solicitaron la presencia de un médico que pueda ver a una mujer de 78 años, quien se encuentra con probable problema respiratorio. Sin embargo, desde la USF de la compañía Yeguarizo, les pidieron acercar al paciente hasta el centro asistencial porque ellos no disponían de movilidad.

El médico a cargo de la USF, Samuel Méndez, explicó que estas visitas nunca fueron una obligación institucional, sino una decisión interna tomada con la intención de servir mejor a la comunidad. “Nosotros, por voluntad propia, decidimos salir los martes y jueves, pero no hay ningún reglamento ni exigencia del Ministerio de Salud, que nos obligue a hacer esto”, afirmó.

Sin embargo, la falta de una ambulancia, vehículos institucionales o apoyo económico para combustible y reparaciones ha hecho cada vez más difícil sostener las salidas. “Cada vez que salimos, lo hacemos con nuestros propios medios. Yo uso mi vehículo y lo costeo de mi bolsillo. No hay ayuda del Estado para eso”, lamentó el profesional.

La USF de Yeguarizo no solo atiende a su propia comunidad, sino también a zonas más alejadas como Valois y Cerro Corá, lo que implica recorridos de hasta 20 kilómetros por caminos muchas veces en mal estado. Ayer, por ejemplo, una de las visitas a Valois agotó el combustible disponible para esta semana, comentó el médico.

Falta ambulancia y apoyo económico

Actualmente, hay al menos cinco pacientes encamados identificados en el censo comunitario, quienes necesitan atención periódica. Sin embargo, la frecuencia de las visitas médicas ha disminuido drásticamente, y en muchos casos, solo es posible realizar una o dos visitas al mes, explicó el médico Samuel.

“Nosotros cumplimos horario acá en la unidad. Si alguien necesita atención domiciliaria urgente, lo ideal sería que puedan venir a buscarnos o derivarse al Centro de Salud de la ciudad. Porque no tenemos cómo movilizarnos”, señaló el doctor de la USF.

Recordó que sí existe una exigencia ministerial para realizar censos comunitarios, pero incluso esta tarea también debe realizarse con recursos propios del personal, ya que hasta ahora no han recibido ninguna solvencia o apoyo económico por parte del entidad sanitaria para poder realizar el recorrido.

Dijo que los casos de urgencia, cuando no tienen movilidad, se pide a los familiares del paciente a que vengan a llevarles, se va el médico y una licenciada en enfermería, para atender al paciente. “Estamos cumpliendo funciones que aún no están respaldadas oficialmente ni por el presupuesto ni por la estructura. No podemos seguir poniendo todo de nuestro bolsillo”, explicó.

En medio de estas limitaciones, los profesionales de salud siguen brindando atención a quienes logran llegar hasta el local de la USF. “Tenemos la voluntad, pero no la posibilidad de salir”, concluyó el médico, dejando en claro que la vocación no basta cuando faltan los medios.