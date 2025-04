Buzarquis habla de “boicot total” en salud pública y busca convocar a ministra Barán

Según el liberal Enrique Salyn Buzarquis, la situación en los hospitales públicos “es un desastre y peor que en una guerra”, ya que durante sus recorridos, en varias ocasiones detecta que los tomógrafos no funcionan, entre otras irregularidades.

“Imagínense... en el Hospital de Clínicas hace cuatro meses que el tomógrafo casualmente ya otra vez no funciona. El de Ciudad del Este, nuevito, no funciona, el de Encarnación entre que funciona y no funciona; vos te vas y hay que traer el repuesto de Corea”, mencionó.

También mencionó que hay casos como en Hernandarias o San Pedro donde habría tomógrafos nuevos, pero estos no son instalados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Acá hay una mafia instalada que funciona frente mismo a los hospitales públicos de todo el Paraguay donde destruyen tomógrafos, no hacen mantenimientos y no traen el maldito repuesto nunca porque hay toda una red. Desde el cajonero que está pescando por la muerte de un compatriota, es así, de buitres”, apuntó.

Lea más: Senador insiste en que “mafia” estropea equipos médicos en hospitales públicos para favorecer a privados

“Boicot total” en salud pública

Ante estas denuncias, el senador busca que la ministra María Teresa Barán, junto con el equipo de mantenimiento del Ministerio de Salud, comparezcan ante la mesa directiva de la Cámara Alta.

“Estamos hablando de equipos nuevos que no funcionan y no se hacen funcionar a propósito. Espero que me acompañen, porque nosotros vamos a seguir denunciando y quiero agradecer a los de blanco que son valientes y no están metidos en la mafia; están podridos de comprar guantes, la jeringa y de mentir a la gente. Esto es una mafia estructural cuyo objetivo final es destruir todo el sistema de salud para que todo sea privado; esto no es un accidente, es un boicot total al sistema de salud del Paraguay“, concluyó.

Lea más: Ineram está sin servicio de tomógrafo por más de una semana y esperan reparación