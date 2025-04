Senador insiste en que “mafia” estropea equipos médicos en hospitales públicos para favorecer a privados

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) profundizó en su denuncia sobre la existencia de una “mafia” en el sistema público de salud que supuestamente sabotea equipos médicos para beneficiar a entidades privadas.

Buzarquis anunció ayer que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra “la mafia y el negociado en la salud pública en el Paraguay”, que afirma que personal médico en instituciones públicas estropea adrede equipos médicos como tomógrafos o dispositivos de radiografía o mamografía, presuntamente para que los pacientes se vean obligados a recurrir a centros privados.

“Acá hay muchos intereses, esta es la caja de Pandora en serio”, dijo hoy el legislador liberal.

Señaló que hasta el momento su denuncia penal es innominada, pero insinuó que eso podría cambiar en el futuro.

“Patrón común”

Manifestó que, recorriendo hospitales públicos, notó un “patrón común”: que en los centros privados los equipos como tomógrafos funcionan y “en los públicos nunca puta funcionan”.

“A los que son más viejos casualmente no se les hace mantenimiento, se descomponen cada rato”, agregó. “Los que son nuevos, como el de Encarnación que tiene un año, no sé cuántas veces ya se descompuso. En el caso de San Pedro nunca puta instalan porque no pueden construir una piecita”, detalló.

Afirmó que no se trata de casos aislados, sino de las acciones de “una red”.

“Hay redes que tienen el hospital, la ambulancia, la farmacia y al cajonero ahí como cuervo rodeando a la víctima”, declaró. “Es un asalto, extorsión, es algo criminal”, enfatizó.

“Penalmente hablando, si no hacés funcionar el tomógrafo o lo que sea, eso se llama asociación ilícita para delinquir, se llama omisión de auxilio, es un delito penal”, subrayó.

Pide que la ciudadanía denuncie

El legislador manifestó que seguirá recorriendo hospitales públicos y unidades de salud familiar para recolectar información que transmitirá a la Fiscalía, además de pedir informes al Ministerio de Salud y a otras instituciones. Solicitó la cooperación de la ciudadanía y del personal de blanco.

Además, dijo que volverá a trabajar en un proyecto de ley que presentó “hace años”, que plantea implementar un sistema de trazabilidad de medicamentos, insumos y equipos médicos “para que todo sea rastreable y monitoreado en tiempo real”.

“Espero que el Gobierno tenga las pelotas bien puestas para empezar un proceso y desmantelar este grupo de personas que literalmente están en el gran negociado y la mafia de la salud pública en Paraguay”, expresó.