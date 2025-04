Gran Hospital de Asunción: ocupantes del predio piden flete para mudarse

La zona de la Costanera Sur que sería utilizada para el Gran Hospital de Asunción está actualmente ocupada. Según detalló Susana Fernández, una recicladora que vive en el lugar, ellos llegaron allí hace dos años luego de las inundaciones en el Bañado Sur.

Asimismo, detalló que las personas que se encuentran ahí quieren mudarse; sin embargo, al no tener trabajos fijos, no cuentan con los fondos para hacerlo. También comentó que hasta ahora no recibieron ningún tipo de comunicación oficial sobre las futuras obras en la zona.

“Si nos ayuda el Gobierno con la compra y el flete, vamos a mudarnos. Nosotros trajimos todas nuestras cosas porque cuando vinimos acá no nos dieron nada; necesitamos madera y chapa porque con el viento vuela todo”, manifestó.

Ocupantes no están en contra del hospital

Otro punto que resaltó la mujer es que los ocupantes del predio no estarían en contra de la construcción del hospital, pero reiteró que necesitan de ayuda para salir del lugar donde viven entre varias necesidades y basura que no es recolectada o quemada por ellos. “Nos queremos ir, pero no tenemos cómo porque no tenemos trabajo seguro. Nos va a convenir (el hospital) y va a haber también trabajo para la gente del Bañado”, precisó.

