Médicos rurales en incertidumbre por pago de salarios, denuncian al Ministerio de Salud

Médicos especialistas rurales que trabajan en diversos hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), denunciaron que la cartera sanitaria les comunicó que no se les pagará el salario del mes y, que el cobro será realizado próximamente de forma retroactiva.

En un comunicado que difundieron hoy, los profesionales de la salud expresaron preocupación ante la difícil situación laboral que atraviesan, ya que sus salarios no figuran en la nomina de pago de abril. “Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la situación laboral que enfrentamos al cierre y reinicio del ciclo contractual con el Ministerio de Salud. Formarse como médico especialista lleva más de diez años de esfuerzo, sin que eso se traduzca en estabilidad laboral”, dice el documento que tiene fecha de hoy.

Los médicos reclaman además, que tampoco cuentan a la fecha, con una resolución de continuidad y, que pese a los reiterados reclamos, el Ministerio de Salud siempre brinda la misma respuesta: que estén tranquilos, que se cobrará retroactivo.

“Hay un problema y es grave. No se puede pedir tranquilidad cuando tenemos compromisos que afrontar, familias que sostener y un sistema de salud que exige nuestro mayor compromiso. Muchos se trasladan a kilómetros para cumplir con sus funciones en comunidades distantes, cubriendo por su cuenta gastos de alojamiento, alimentación y transporte. Este sacrificio personal no solo no es reconocido, sino que además se ve agravado por la incertidumbre sobre el pago de nuestros salarios”, dice el comunicado.

La doctora Rossana González, representante del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), lamentó la difícil situación que atraviesan los médicos especialistas que pese a sus muchos años de formación, no son reconocidos.

“Es una situación repetitiva, de todos los años. Los pasantes rurales están con está misma nominación desde el 2017, que son los médicos especialistas; es decir, terminaron la residencia médica o la subespecialidad, posteriormente a haber culminado el pregrado de medicina. Son 6 años de medicina, hicieron la residencia médica por tres o seis años y después una subespecialidad y, posteriormente a eso, tienen que hacer una pasantía rural obligatoria de un año”, explicó.

González resaltó que la pasantía rural ya está presupuestada, pero aún así, año tras año, el Ministerio de Salud se atrasa en el pago del salario de estos médicos.

“El Ministerio de Salud envía a estos médicos a diferentes partes del país y se atrasan en el pago del salario uno o dos meses. Siempre alegan problemas administrativos, pero no pueden no pagarle a una persona posterior al cumplimiento de un trabajo. Esta situación no es algo aislado. También los residentes del primer año, siempre tienen retrasos en el pago. Cómo le vas a decir a una persona que tiene que pagar su casa, su alimentación, sus cuentas adquiridas, que espere dos o tres meses para el cobro del salario", criticó la representante de Sinamed.

Salud Pública viola ley de carga horaria, dice Sinamed

La doctora González indicó que estos médicos tienen un salario base de G. 5 millones y, deben realizar 24 horas de guardia por vinculo. Resaltó que esta situación viola la Ley N° 7137, que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos a 12 horas de guardia.

“Todos los años se repite la historia. Cómo te vas a ir hasta Concepción, San Pedro, Chaco paraguayo; pagar combustible, transporte, alquiler y no cobrar. Hay 300 médicos esparcidos por el país en esta situación. Cómo van a llegar a sus lugares de trabajo si no tienen con qué, porque no tienen el dinero. El Ministerio de Salud ya no puede decir que van a pagar retroactivo, porque no es la solución”, afirmó González.