Hurtan camioneta y dinero de la casa parroquial de Capiibary

Según el informe, el suceso se habría producido aproximadamente a las 08:15, en el predio de la casa parroquial situada en el barrio María Auxiliadora de esta ciudad, pero la denuncia se realizó recién a las 10:00 en la comisaría 17ª de Capiibary, debido a que el cura párroco se encontraba en la misa.

La víctima del robo es el sacerdote Derlis Dávalos González, de 31 años, domiciliado en el lugar del hecho, de donde fue hurtada una camioneta de la marca Nissan, color gris oscuro, modelo Frontier, con matrícula N.º AAOI634, propiedad de la Diócesis de San Pedro Apóstol. Además, se llevaron dinero en efectivo consistente en la suma de G. 6 millones, conforme al relato del propio religioso.

Portón y cerradura destruidos

Sobre el caso, contactamos con el afectado, quien manifestó que al regresar de la liturgia dominical de la iglesia María Auxiliadora, constató que el portón de acceso a la casa estaba abierto y que la camioneta que estaba estacionada al costado de la vivienda ya no se encontraba en el sitio.

Aseveró que posteriormente se dirigió hacia el interior de la casa, donde encontró que la cerradura de la puerta del fondo fue forzada. Notó que estaba abierta, y algunos enseres fueron completamente removidos, de cuyo interior fueron sacados los 6 millones de guaraníes, además de la placa del circuito cerrado y sus documentos personales.

Detrás de la investigación

Por su parte, el subjefe de la comisaría 17ª de esta ciudad, oficial 1º Joel Larrea, comentó que desde el momento de conocer lo ocurrido, los uniformados de esta dependencia y de las demás secciones de la Policía Nacional comenzaron a trabajar en la localización del rodado y de los presuntos responsables del suceso.

En otro contexto, señaló que no se descarta que la persona a quien se le pudo observar en una imagen del circuito cerrado estuviera acompañada por otros cómplices, a pesar de que por ahora no se tiene esa certeza. Sobrayó que el o los ladrones hicieron todo lo posible para no dejar ninguna evidencia en el lugar, especialmente con el robo de la placa de la cámara de seguridad, subrayó el uniformado.