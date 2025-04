San Juan Bautista: denuncian falta de atención de pediatra en urgencias del IPS

El pasado 23 de abril, Juana Mareco, alrededor de las 8:30, acudió hasta la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, con su hijo menor de 3 años, quien estaba con problemas respiratorios.

“Llegamos hasta el IPS a las 8:40, nos agendaron para consultar y pasamos en signos vitales, y a las 9:25, fuimos atendidos por el pediatra Atilio Benítez, quien luego de atender a mi hijo nos derivó a urgencias pediátricas debido a una crisis obstructiva respiratoria, con la doctora Raquel Rodríguez”, dijo la madre.

Lea más: Denuncian faltante de medicamentos en el IPS de San Juan Bautista, Misiones

Mencionó que al llegar al área de Urgencias, las licenciadas tomaron los signos vitales de su hijo y le hicieron esperar a la profesional que se encontraba de turno en ese momento en dicha dependencia médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pasando un tiempo prudencial, que ya era mucho, y viendo a mi hijo que se estaba empeorando más, me acerqué junto a las licenciadas a preguntar por la doctora, y me dijeron textualmente que le estaban llamando a la doctora Raquel Rodríguez y no estaba atendiendo, y que ni ellas sabían dónde estaba la profesional”, agregó Mareco.

Según las licenciadas y el doctor Benítez, quien los derivó, en el área de urgencias esta profesional, tenía que estar de guardia en ese momento pero no estaba en su lugar de trabajo, siguió comentando Juana Mareco.

“También bajó junto a nosotros el director Miguel Rolón a explicarnos que en ese momento solo se tenía una sola pediatra y que estaba atendiendo otros casos, pero ya era mucho el tiempo. Nosotros ingresamos a las 8:30 y tuve que retirar a mi hijo sin atenderle a las 10:50 de la mañana”, manifestó.

Mareco mencionó que al no recibir la atención correspondiente en dicha Unidad Sanitaria, tuvieron que ir hasta la ciudad de San Ignacio, distante a unos 30 kilómetros, a un centro asistencial privado para buscar una atención médica para su hijo de 3 años.

“Con esta denuncia no estoy buscando un resarcimiento económico, sino que se pueda saber lo que estamos viviendo como asegurados en el IPS de San Juan, ya no nos podemos callar”, explicó.

Mencionó también que ella es aportante hace 18 años y que de manera mensual se les está descontando, y que no pueda ser atendido en tiempo y forma su hijo.

Por su parte, el director de la Unidad Sanitaria del IPS de esta ciudad, Miguel Rolón, explicó que existen dos tipos de situaciones: lo que es la emergencia y la urgencia.

San

“En primer lugar, ese día la médico a quien se le acusa de no bajar a realizar la asistencia correspondiente se encontraba con reposo, justificado como corresponde y ya cargado dentro del sistema, en el cual figura que ese día ella no estaría atendiendo”, comentó.

Explicó también que en dicha Unidad se cuenta con dos servicios importantes, que son las urgencias y las terapias intensivas, tanto neonatal como pediátrica, y al no contar con una pediatra ese día en el área de urgencias, la que atendía era la médico pediatra terapista.

“Existen dos tipos de situaciones: una, que la urgencia es cuando se puede esperar un cierto tiempo para poder ser atendidos, y la emergencia es la que no puede esperar un cierto tiempo prudencial ya que su vida se encuentra en riesgo, y ese día estábamos contando con tres pacientes en terapia con estado de emergencias”, señaló el director.

Remarcó que en este caso, este paciente pediátrico fue evaluado tanto por el médico de consultorio como por el equipo de enfermería, y se corroboró que este caso correspondía a un caso de urgencia y que podía esperar un tiempo prudencial para su atención como corresponde.

“En este caso,no hubo omisión, y en su momento también intercedí y expliqué la situación a la madre, y le ingresamos dentro de la sala de observación, y el mismo se encontraba estable”, concluyó Miguel Rolón.