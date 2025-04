“Industria del abigeato” en Yuty: Ganaderos exigen acción ante ola delictiva que no da tregua

Cansados de los constantes casos de abigeato y la inacción de las autoridades, productores de Yuty, Caazapá, denuncian el crecimiento de bandas criminales que operan impunemente en la zona. El último episodio derivó en un enfrentamiento armado, donde fue detenido un supuesto cuatrero.

Ganaderos y empresarios agropecuarios denuncian que los robos de ganado se han vuelto una constante tan normalizada, que muchos ya no se animan a denunciar, resignados ante la falta de respuestas efectivas por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Mientras, las gavillas de delincuentes se animan a operar a plena luz del día.

Detienen a presunto cuatrero

La última intervención ocurrió en la noche del lunes, cuando tras una operación encubierta, se logró la detención de un supuesto cuatrero que ingresó a caballo para sustraer ganado de un establecimiento rural.

El hecho ocurrió en la Estancia Itacurubí S.A., propiedad administrada por el empresario Hugo Codas Thompson, uno de los productores más afectados por la delincuencia en la zona. Cansado de las promesas incumplidas de las autoridades y tras reiteradas denuncias desatendidas, Codas decidió organizar junto a la Policía un operativo encubierto, colocando un animal como señuelo en un corral dentro del establecimiento. La maniobra dio resultado, ya que una gavilla de delincuentes cayó en la trampa e intentó llevarse el vacuno.

Los agentes del Departamento de Lucha Contra el Abigeato se encontraban ocultos entre la vegetación, preparados para la intervención. Según el relato policial, cerca de las 19:30 horas divisaron a un hombre montado a caballo junto a un animal atado, acompañado de al menos tres cómplices. Al identificarse los uniformados, los delincuentes respondieron con disparos, iniciándose una breve, pero intensa balacera que no dejó heridos, pero sí un detenido y varias evidencias incautadas.

El detenido fue identificado como Diego Manuel Martínez Méndez (36), quien portaba un revólver calibre .38, con tres vainillas servidas y dos proyectiles sin percutir. Además, tenía en su poder dos millones de guaraníes en efectivo, un teléfono celular, una tenaza de hierro, un caballo y el animal vacuno que pretendían robar. La agente fiscal de turno, Marta Leiva, ordenó su reclusión en la Comisaría 2ª - Yuty y anunció su imputación.

Una historia de nunca acabar

Para los pobladores de Yuty, este episodio es apenas un capítulo más de una larga historia de inseguridad y abandono. El propio Codas Thompson fue tajante en sus declaraciones. “Nunca dan pelota a lo que pedimos. Cuando denunciamos normalmente sale la policía de esta zona a dar vueltas en la patrullera, a gastar combustible y se van por ahí sin encontrar nada, la fiscalía tampoco nos da pelota. Si te digo que este año hicimos 20 denuncias es poco”.

El empresario incluso ironizó sobre la cantidad de trámites realizados: “Tengo que cargar en un transganado si quiero llevar a la policía y a la Fiscalía todas las denuncias que ya hicimos para que se muevan”, aseveró.

Codas explicó que la recurrencia de los robos es tan alta, que prácticamente pueden anticipar cuándo ocurrirá el siguiente hecho. “Realmente no hace falta preparar una trampa para encontrarle a esta gente, es una cuestión rutinaria. Si uno se pone a esperar una semana, sí o sí va a tener un acontecimiento de este tipo, lo que pasa es que hay mucho temor, ya que estas personas siempre andan armadas”, señaló.

Los ganaderos especulan que estas gavillas de cuatreros no solo roban animales, sino que operan con redes de comercialización bien establecidas. Los animales faenados probablemente terminan siendo vendidos en carnicerías de la zona, muchas de las cuales estarían trabajando en complicidad con los delincuentes, formando un circuito ilegal que genera importantes ganancias para los delincuentes.

Nueva fiscal promete acciones

La fiscal Marta Leiva, designada en febrero de este año a la Unidad Penal Especializada de Lucha contra el Abigeato de Yuty, afirmó que la investigación del hecho más reciente avanza satisfactoriamente. Aseguró que al menos uno más de los miembros de la gavilla ya fue identificado y que se procederá a su búsqueda y captura, mientras se sigue indagando sobre la identidad de los otros dos.

La misma indicó que las causas abiertas en este año son aproximadamente diez, ya que en la mayoría de los casos, los pobladores o pequeños productores agropecuarios no denuncian los hechos; y en caso de las grandes firmas ganaderas, muchas veces se demoran en advertir las faltantes debido al gran número de cabezas de ganado que poseen.

“No tenemos muchas denuncias en nuestra unidad, la mayoría son innominadas, por lo que tenemos que iniciar una investigación desde cero. Cuando tienen muchos animales lo que pasa es que no denuncian inmediatamente porque no se percatan hasta que hacen las vacunaciones, por ejemplo, piensan que los animales están en otros potreros y cuando se dan cuenta ya pasan varios días. Siendo así es difícil seguirles el rastro y por eso muchas veces no llegamos a los responsables”, explicó la fiscal.