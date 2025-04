Dirección de Control de Establecimientos de Salud responde así a Superintendencia

Tras darse a conocer un lapidario informe de la Superintendencia de Salud sobre la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Regional de Villarrica, el director de Control de Establecimientos, Luis Velázquez, respondió a los cuestionamientos. En el establecimiento de salud público, la cartera sanitaria había realizado la inauguración del área neonatal, pero días después, se desmanteló el espacio y, esta irregularidad, propició la muerte de un recién nacido.

De la inauguración, realizada el pasado 20 de febrero, participó incluso el presidente de la República, Santiago Peña junto con la titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), doctora María Teresa Barán y, otras autoridades.

“Distancia inadecuada entre cunas. Menos de 2 metros entre cunas, dice (el informe). ¿A vos te parece que no hay 2 metros entre cunas? Ahora, mirá, esta es una y esta es la siguiente. Esta no es la cuna. Esta es una cuna y esta. ¿Cuál es el parámetro? Que cada columna tiene una distancia de 2,50 m. Entonces, si vos me decís que no tiene 2 m esto, estamos hablando pavada”, expresó.

Agregó que incluso las autoridades del hospital pensaban instalar ocho cunas, pero finalmente instalaron seis, debido a las instalaciones, por lo que el área quedó más grande de lo necesario.

“Todavía se pueden poner una cama más, entra todavía, pero nosotros le dijimos, ‘tengan las dos de contingencia. Te registramos las ocho camas, pero te habilitamos seis y tengan las dos por si se descompone una’. Lo ideal pues es tener siempre no saturado tu sistema de salud, no se puede, pero para un caso como este que eventualmente se da, entonces había dos camas de contingencia, pero que no están ocupando espacio”, sostuvo.

Salud contesta a informe de Superintendencia

Sobre el cuestionamiento a las canillas, el director de control de establecimientos de Salud aseguró que el Hospital Regional de Villarrica cuenta con las condiciones establecidas, que se activan con un pedal en el piso y no así con un grifo manual.

“Acá está la bacha, no tiene accionamiento arriba, solamente abajo. ¿Dónde está el accionamiento? ¿Para qué tiene estos caños acá? Justamente y arriba te vas a fijar, no me vas a permitir mentir, que no tiene manivela”, aseveró.

En la evaluación de la Superintendencia de Salud indica que la sala de lactancia “requiere adecuación para permitir extracción y guarda la leche materna”.

“¿Qué tiene tener un lactario de una sala de terapia intensiva neonatal? No es una sala de lactancia en donde la mamá se va y pasa el tiempo como es la sala de lactancia de los lugares de trabajo. Es un lugar exclusivamente para la extracción y la guarda. Se extrae y se guarda en la heladera. ¿Qué impide extraer si tiene un lugar donde sentarse y que pide guardar si tiene una heladera?”, criticó.

Inconsistencia de la Dirección de Control de Establecimientos

Luis Velázquez citó que en el informe de la Superintendencia de Salud hablan de que “no hay consistencia” en dos controles que realizó la dirección a su cargo al Hospital Regional de Villarrica.

“Habla de que no hay consistencia o no se sabe qué es lo que tenía que hacer a partir de la primera visita y por qué después se hizo la segunda visita. Nosotros no podemos hacer la inspección hasta que no se termine la obra. Y cuando nos fuimos por primera vez faltaban detalles de terminación”, explicó.

Agregó que en una sala de terapia, cuando todavía le falta detalle y terminación, no se pueden poner las máquinas, porque se ensuciarían y podrían descomponerse.

“Cuando nosotros fuimos la primera vez no podíamos escribir absolutamente nada en el acta, porque no podíamos hacer la inspección, porque al no estar las máquinas, no estaban lo principal, entonces nosotros no podíamos saber si cumplía o no cumplía. Entonces le dijimos, ‘Ajústense a los planos, nosotros vamos a venir cuando se termine’”, aseveró.

Indicó que cuando fueron a la segunda inspección, ahí sí ya estaba terminada la sala, por lo que no debería haber nada raro entre la primera y la segunda inspección que realizaron.

Entrevista realizada al director de establecimientos

Sobre la entrevista que le realizaron como director general de Control de Profesión, Establecimiento y Tecnología de Salud, aseguró que le hicieron pocas preguntas sobre la situación del hospital.

“¿Qué me preguntó? ¿Qué directiva hubo desde la dirección a su cargo acerca de la habilitación de la UTI? Las comunes: verificar que la obra se encuentre culminada al momento de la inspección. Yo no me puedo ir si no está culminada. ¿Qué me voy a ir a mirar?”, sostuvo.

Sobre las modificaciones o refacciones que se realizaron posterior a la muerte del bebé, dijo desconocer dichas disposiciones.

“Mi trabajo termina cuando yo habilito a otro establecimiento. Vos me decís, ‘Yo quiero habilitar un consultorio de psicología’, me voy, cumple con el requisito, entrego la habilitación. Si vos el día de mañana pone ahí una clínica de aborto, esa es tu responsabilidad. Después nosotros, el Ministerio te va a caer, o la Superintendencia, pero lo que vos hagas en un establecimiento habilitado, pasa a ser tu responsabilidad”, agregó.

Responsables de establecimiento constan en acta

Además, dijo que la UTI estuvo inhabilitada para su funcionamiento antes de la inauguración.

“Vos podés hacer lo que quieras en tu establecimiento, lo que no podés decir es que yo te habilité para la foto, porque acá se confirma que estuvo funcionando 20, 21, 22, 23, 24 y solamente parte del 25 y es más, nosotros no tuvimos ninguna intervención ya posterior a esto. Y la unidad de terapia intensiva está funcionando hoy. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la unidad de terapia intensiva para funcionar?”, aseveró.

Sobre el informe de la designación de recursos humanos solicitada por el Congreso Nacional, aseguró que cuentan con la documentación previa a la habilitación donde constan los profesionales de salud que estarían cubriendo las áreas correspondientes.

“Toda esta documentación es consistente para una habilitación, no le falta absolutamente nada. ‘No cuenta con espacio de aislación para una enfermedad que tenga resistencia’, dice el informe de Superintendencia, esta no es una terapia que tenga ese grado la complejidad. No requiere eso la resolución para el tipo de terapia que se está habilitando”, sostuvo.

Agregó que cuando se habilita un establecimiento de salud, se deja constancia de quién es el responsable.

“En este caso ellos declararon, o sea, cuando ellos son los interesados en que se habilite, porque yo no me voy de oficio a habilitar. Yo me voy cuando vos me pedís que yo me vaya a habilitar, acá te habla de representante legal y te habla de regente. Está todo en la habilitación”, concluyó.