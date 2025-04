Presunto abusador del Parque Guasu tiene arresto domiciliario y temen que se fugue

Luego de seis meses de cumplir el compurgamiento mínimo en la cárcel, el presunto abusador del Parque Guasu, Aldo Styven Pereira Saucedo, fue beneficiado con un arresto domiciliario.

Al respecto, el abogado Renato Ortiz, quien representa a la víctima que fuera atacada en el mencionado lugar el 18 de agosto del año pasado, mencionó que ahora el caso retorna a primera instancia y aún está pendiente fijar la fecha para el juicio oral y público del hombre.

“Se le dio la salida procesal menos gravosa hasta que llegue a juicio oral. Nosotros querellamos por abuso sexual y no se menciona la pena mínima, pero sí establece hasta 10 años de pena privativa”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, mencionó que en algunos casos corresponde un arresto domiciliario con el compurgamiento, sin embargo, reiteró que esta situación es “muy grave”, ya que hay otras denuncias que apuntan hacia el mismo acusado y por esto existiría un peligro de fuga.

Lea más: Acusado por abuso en el Parque Guasu Metropolitano, a juicio oral y público

“No es un delito, es un crimen”

Otro punto que reiteró el abogado es que con un arresto domiciliario, Pereira podría volver a cometer hechos similares con el mismo modus operandi.

“Es un hecho punible muy grave y no todos los casos son iguales; no es un delito, es un crimen, no es lo mismo un hurto y un robo que un abuso. Acá se entiende el derecho del procesado, pero parece que la jueza se olvidó del derecho de la víctima”, precisó.

Lea más: Presunto abusador se entregó a la justicia tras estar prófugo por 20 días